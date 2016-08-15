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Gebelikte Zika Virüsü

Zİka, virüs ismidir. Hastalık, bebeklerde doğum anomalisi meydana gelmesine yol açabilir.

Gebelikte Zika Virüsü

Zİka, virüs ismidir. Hastalık, bebeklerde doğum anomalisi meydana gelmesine yol açabilir.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 14:00
1891 Okunma
Gebelikte Zika Virüsü

Zİka, virüs ismidir. Hastalık, bebeklerde doğum anomalisi meydana gelmesine yol açabilir. Özellikle tropik bölgelerde yaşayan sivrisineklerden kapılan bu virüs, hamile olan kadınlarda mevcut ise bebeğe geçebilmektedir. Bununla beraber, erkek adayda bu virüs mevcut ise kadına ve bebeğe bulaşabilmektedir.

İnsanlar zikayı nereden kapıyorlar?

Zika virüsü, genel olarak Latin Amerika bölgesinden bulaşan bir sorundur. Ancak bu bölgede bulunan sivrisinekler, dünyanın her tarafında bulunabilir. Bu sebeple de hastalığın yayılması için uygun ortam mevcuttur.

Gebelik sırasındaki yolculuklar için zika rehberi

        Hamilelik döneminde zika virüsü tehlikeli olabileceğinden, hamile anne adayları kendilerine uygun bir seyahat planı hazırlanmalıdır.

        Zika virüsünün bulunduğu alanlara seyahat edilmemelidir,

        Seyahat etmeden önce doktorunuzla Zika virüsü enfeksiyonu konusunda görüşün

        Şayet bu alanlara seyahat planlanacak ise mutlaka gerekli tedbirler alınmalıdır.

        Zika, cinsel ilişki ile bulaşabilmektedir. Şayet aktif olarak bu virüsü taşıyan ya da bu alana seyahat etmiş bir erkek partner mevcut ise, cinsel ilişkide bulunulmaması gerekilmektedir. Bknz: http://www.bulenttiras.com/gebelikte-zika-virusu

Zika belirtileri nelerdir?

Zika virüsü herhangi bir belirtiye yol açmamaktadır. Ancak ortaya çıkabilecek belirtilerden bazıları:

        İsilik,

        Eklem ağrıları,

        Pembe göz sendromu,

        Kas ağrısı,

        Baş ağrısı,

        Göz arkasında ağrı,

        Kusma olarak sayılabilir.

Zikanın vücuttan çıkması ne kadar sürer?

Zika, belirtileri gösterdiği ilk günden bir haftaya sonraya yok olmaktadır. Ancak çeşitli durumlarda daha uzun süre vücutta kalabilir. Şayet bu virüs mevcut ise, gebe kalmadan 8 hafta beklenmesi önerilir. Virüs kanınızdan çıktıktan sonra elde edeceğiniz gebeliklerde doğum kusurları ortaya çıkmamaktadır.

Semptomların tedavisi için şunlar önerilmektedirler:

        Ağız fiziksel aktivitelerden kaçınmak,

        Bol bol su tüketmek,

        Bol bol dinlenmek

        Ateş ve ağrılar için asetaminofen almak

Zikanın Aşısı Var mı?

Zika virüsünün önlenmesi adına herhangi bir aşı bulunmamaktadır.

Kendinizi zikadan nasıl korursunuz?

        Latin Amerika dışında bu virüsün yayılması zordur. Ancak çeşitli önlemler alınarak gebe anne adaylarının güvende olması sağlanabilir.

        Virüsün sivrisineklerden bulaştığı yerlerden gelmiş olan kişilerle cinsel ilişkide bulunmamak,

        Sivrisineklerin gelmemesi adına çeşitli spreyler ya da böcek kovucular kullanın,

        Uzun gömlek ve pantolonlar giyilmeli,

        Klimalı veya sinekleri durduracak önlemlere sahip alanlara gidin.

Kaynak: http://www.bulenttiras.com/

Son Güncelleme: 22.08.2016 15:33
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