Gebelik Döneminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gebelik dönemi kadınların hayatlarında büyük önem taşımaktadır. Bir çok fiziksel değişimlerin ve psikolojik değişimlerin yaşandığı mucizevi bir süreçtir. Bu nedenle sağlıklı bir gebelik dönemi için dikkat edilmesi gereken konularda ön plana çıkmaktadır. Anne adaylarında meydana gelen değişimlerinin bazılarını anne adayları fark edebilirken, bazılarını ise uzman doktorun yapacağı muayene ve tetkikler sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle gebeliğin düzenli olarak takip edilmesi de ön plana çıkmaktadır.

Gebeliğin dönemleri

1. Trimester dönemi

Gebeliğe genel bir bakış yaparsak üç ayrı dönemden oluştuğunu görürüz. Hamileliğin ilk üç ayını içine alan 1. Trimester 1-13 haftalar arasındadır ve bebeğin organ gelişiminin olduğu dönemdir bu nedenle anne ve bebeğin yakın takip altına alınması son derece önemlidir. Anne adayları doktor kontrolü dışında kesinlikle ağrı kesici dahil ilaç kullanmamalıdır. Anne adayı bu dönemde gebeliğe alışır ve adaptasyonunu sağlar. Gebeliğin ilk belirtilerinin görüldüğü bu dönemde, mide bulantıları, halsizlik, yorgunluk ve psikolojik değişimlerin yaşandığı ve anne adayının zorlandığı bir dönemdir.

Gebeliğin ilk üç ayında anne adayındaki değişimler nelerdir?

Yorgunluk, halsizlik, sürekli uyku hali, mide bulantıları (özellikle sabah bulantıları), memelerde hassasiyet oluşumu, sık idrara çıkma, baş ağrıları gibi şikayetler oluşmaktadır.

2. Trimester dönemi

Gebeliğin 14-27. Haftalarını içine alan 2. Trimesterde artık anne adayı gebeliğe alışmış, bebeğinin organ gelişimi tamamlanmış ve bebeği hızla büyümeye devam ediyor. Halk arasında hamileliğin balayı ayları olarak bilinir. Çünkü gebeliğin ilk belirtileri olan şikayetler azalarak ortadan kalkar, doğuma uzun zaman olduğu için heyecan ve stres yoktur.

3. Trimester dönemi

Hamileliğin son üç ayı 27-40. Haftaları içine alırken doğumun gerçekleşeceği dönemdir. Doğum hazırlıklarının başladığı, heyecan ve stresin arttığı dönemdir. Bazı anne adayları doğum yaklaştıkça stres ve heyecan yapmaktadırlar. Aşırıya kaçılmadığı sürece normal bir durumdur. Fakat hayatı aşırı derecede olumsuz yönde etkileyecek kadar stres ve heyecan olursa bir uzmandan yardım almak en doğrusu olacaktır.

Hamilelikte cinsel ilişki sırasında nelere dikkat etmek gerekir?

Toplumda hamilelikte cinsel ilişki yaşamak bebeğe zarar verir, erken doğum ve düşük nedenleri olarak bilinmektedir. Ancak hamileliği stabil ve sağlıklı giden bir anne adayı hamilelikte cinsel ilişki pozisyonları konusuna dikkat ederek, gebeliğin sonuna kadar cinselliğini yaşayabilir. Hamileliği takip eden doktor anne adayının cinsellik yaşamasına herhangi bir engel görmüyorsa uykun cinsel ilişki pozisyonları ile rahatlıkla cinsel hayatından ödün vermeden yaşamına devam edebilir.

Hamileliğin ilk dönemlerinde gebe kalmadan önceki pozisyonlar kullanılabilse bile, ilerleyen dönemlerde bebeğin gelişimi ve karnın büyümesi sonucunda her pozisyon uygun olmayacaktır. Anne adayının karına baskı gelmeyecek biçimde cinselliği yaşamak en doğrusu olacaktır. Ayrıca hamileliğin son ayına baba adaylarının vajina içine boşalması bir sorun teşkil etmezken, son 4 haftada vajina içine boşalma olması sonucunda meninin içersinde olan bazı maddeler rahim kasılmalarını arttırabilir. Ayrıca enfeksiyon riski de diğer bir etkendir. Bu nedenle prezervatif kullanmak gerekmektedir.

Gebelikte spor yapmanın gebelik sürecine ve doğuma faydaları nelerdir?

Gebelik dönemi boyunca spor ve egzersiz hem anne adayına hem de bebeğin gelişimine katkısı büyüktür. Ancak hamileliği takip eden doktorun anne adayının durumuna göre uygun gördüğü spor ve egzersizlerin yapılması gerekir. Anne adayının kas yapısı ve eklem yapısı esnek yapısını koruyarak doğum esnasında ve doğum sonrasında anneye konfor sağlayacaktır. Gebelikte aşırı kilo almanın önüne geçilerek doğum sonrasında gebelik öncesinde ki kilolara daha rahat ulaşmasını sağlamaktadır.

Ağır ve yorucu sporlardan kaçınılmalıdır.En uygun hafif tempoda her gün düzenli yürüyüş yapmaktır. Özellikle yemeklerden sonra yapılan yürüyüşler hem mide şikayetlerini azaltır, hem de fazla kilo almanın önüne geçilir.