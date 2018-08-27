Gebelik Diyabeti En Çok Bebeğe Zarar Veriyor

HABER : SUMRU AYDIN

Gebelik Diyabeti Nedir?

Daha önce herhangi bir diyabet şikayeti yaşamayan bir kadında, hamilelikle beraber ortaya çıkan ve genellikle doğum sonrasında kendiliğinden kaybolan geçici bir sağlık problemidir. Tip 2 diyabet gelişimi için risk oluşturan prediyabet durumlarından biri olan gebelik diyabeti, özellikle gebeliğin 24.haftasından sonra giderek artmaya başlar. Bu riski minimize etmek için hamileliğin 24- 28. Haftaları arasında mutlaka tarama testi yaptırılmalıdır.

Kimlerle Daha Sık Görülüyor?

Ailesinde diyabet olan kadınlarda,

Kilolu olanlarda,

35 yaşından sonra gebe kalanlarda,

Birden fazla düşük yaşayanlar,

Sürekli tekrarlayan idrar yolu veya mantar enfeksiyonu olanlar,

Mevcut gebeliğinde bebeği gebelik haftasına göre daha iri olanlar,

Daha önce 4 kilonun üzerinde bir çocuk dünyaya getirenler risk grubunda yer almaktadır.

Neden Ortaya Çıkar?

Genel olarak hamileliğin ikinci ve son evresinde ortaya çıkan gebelik diyabetin asıl sebebi hormonaldir. İnsülin, şekeri dönüştürerek hücreler tarafından kullanılabilmesini sağlayan bir hormondur. Hamilelik döneminde bebeği beslemek için artan kan seviyesi, vücudun şeker ve insülin dengesini bozabiliyor. Bu durumda ise gebelik diyabeti ortaya çıkıyor. Bir diğer sebebi ise bebeğin hamilelik süresince içinde yaşadığı plasentadır. İnsülin engelleyici madde üreten plasenta, bebek büyüdükçe genişler ve diyabet riskini ortaya çıkarır.

Gebelik Diyabeti Belirtileri Nelerdir?

Sürekli uyuma ve yorgunluk hali,

Halsizlik,

İştahsızlık ya da aşırı iştah durumu,

Susuzluk,

Sık sık idrara çıkma.

Gebelik Diyabeti Bebek İçin Tehlikeli Mi?

Gebelik diyabeti erken tanı yöntemleriyle kolaylıkla kontrol altına alınabilir bir durum olduğu kadar kontrol altına alınmadığında bebek için ciddi sorunlar yaratabilir. Öncelikle bebek gelişimini tamamlamak için besinleri anneden plasenta yoluyla alır. Dolayısıyla diyabetli annedeki yüksek kan şekeri besinler yoluyla bebeğe geçer ve bebek bu duruma insülin salgısını arttırarak karşılık verir. İnsülin büyüme uyaran bir hormon olduğundan bebek irileşir ve 4 kilonun üstünde doğabilir. Bu durum ise;

Doğum sırasında omuz çıkıklığı,

Solunum sıkıntısı,

Sinir zedelenmeleri,

Sarılık,

Şeker düşüklüğü ile sonuçlanabilir.

Teşhis İçin Tarama Testi Nasıl Yapılır?

Tarama testi kolaylık uygulanabilen bir yöntemdir. Günün herhangi bir saatinde uygulanabilir. Hamile kişiye suda eritilen 50 gr. şeker verilir ve 1 saatin sonunda kan şekeri değerlerine bakılır. Eğer değerler 140 mg/dL’nin altında ise gebede gestasyonel diyabet yoktur. Üstünde olduğu durumlarda ise ikinci bir şeker yükleme testi uygulanır ve çıkan sonuca göre bir değerlendirme ve teşhis yapılır.

Eğer Gebelik Diyabeti Varsa…

Bu durumda en önemli kural iyi takip ve özveridir. Gelişen tıp ile birlikte bebeğin sağlıklı gelişimi ve büyümesi artık daha kolaydır. Bu durumda öncelikle anne için uygun bir beslenme programı çıkarılır ve kan şekeri doktoru tarafından düzenli olarak takip altına alınır. Sonrasında ise insülin tedavisi başlar. Tedavi süresi boyunca anne adayının bir şeker ölçüm cihazı alması ve değerlerini günü gününe not etmesi önemlidir.