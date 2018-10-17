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'Gebeliğe hazırlık aşamasında sağlıklı beslenme önemli'

Prof. Dr. Emre Karaşahin, gebeliğe hazırlık aşamasında sağlıklı ve yeterli beslenmenin önemine dikkati çekti.

'Gebeliğe hazırlık aşamasında sağlıklı beslenme önemli'

Prof. Dr. Emre Karaşahin, gebeliğe hazırlık aşamasında sağlıklı ve yeterli beslenmenin önemine dikkati çekti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:25
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'Gebeliğe hazırlık aşamasında sağlıklı beslenme önemli'

İSTANBUL - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Karaşahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de gebelik ve çocuk sahibi olmanın, aile ve evlilik bağının doğal bir sonucu olarak görülmesinin yanı sıra, çiftleri, ailelerini ve hatta yakın çevrelerini de etkileyen sosyo-kültürel önemli toplumsal kavramlarla da yakından ilişkili olduğunu belirtti.

Gebe kalmanın, gelişen toplumsal eğitim ve bilgiye ulaşım imkanlarının da artmasıyla anne adayları için giderek artan stres sebebi olmaya başladığını ifade eden Karaşahin, "Gebeliği etkileyebileceği düşünülen tüm faktörler hakkında bilgi ihtiyacı artarken gebeliğe hazırlık dönemi de önem kazanmıştır. Gebeliğe hazırlık aşamasında sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi ihtiyacı arttıkça, farklı bilgi kaynaklarında gebe kalmak isteyen kadınları kararsızlığa itebilecek paylaşımların yapıldığı da görülmektedir." diye konuştu.

Karaşahin, annenin sağlığı ne kadar iyiyse gebelikte sorun yaşama ihtimalinin de o kadar az olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Annenin, kaynağını iyi bildiği, titizlikle hazırlanmış gıdaları tüketmesi, temiz içme suyu kullanmaya özen göstermesi gibi temel önlemleri ihmal etmemesi gerekir. Çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin yıkanmadan tüketilmemesi gerekir. Ellerin düzenli yıkanması, vücut temizliğine ve diş bakımına özen gösterilmesi birçok problemi önceden engelleyebilir. Nezle ve grip vakalarının arttığı zamanlarda, hasta olduğu görülen kişilerle yakın temasta bulunmamak bulaşma ihtimalini azaltacaktır. Gebe bir kadın, fazla yiyerek bebeğini daha iyi beslemiş olmaz. Rahim içerisindeki bebek normal şartlarda her ihtiyacını anneye bağlı olduğu göbek kordonu vasıtasıyla kolaylıkla karşılar. Gebeye düşen görev kendi stoklarını korumak ve yenilemektir. Bu nedenle doğum öncesi dönemde gebelik için özel olarak geliştirilmiş vitamin ve mineral takviyesi amaçlı ilaçların doktorunuzun kontrolünde kullanılması faydalıdır. Gebelikte ideal kilo alımını, gebelik öncesi kiloyu da göz önüne alarak doğru şekilde ayarlamak, gebeliğe bağlı şeker hastalığını ya da beklenmedik tansiyon problemlerini önleyebilir."

Karaşahin, gebeliğin, anne ve bebek için beklenmedik seyir izleyebileceğini hatırlattı. Annenin ve sağlık ekibinin gebelik sürecini kontrollü yönetmesinin, tahmin edilemeyen gelişmeleri takip etmesi konusunda önemli olduğunu ifade eden Karaşahin, şöyle devam etti:

"Gebelik planlayan bir kadının, demir eksikliğini ya da başka faktörlere bağlı kan sorunlarını, vitamin ve mineral eksikliklerini, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, epilepsi ya da diğer kronik hastalıklarını, gizli idrar yolu enfeksiyonları gibi bazı enfeksiyonlarını, tedavi gerektirebilecek ruhsal hastalıklarını, diş ve diş eti problemlerini gebelik öncesinde çözebilir. Bunlara karşı önlemler alınırsa daha güvenli bir gebelik geçirilmesi mümkündür. Gebelik planlanıyor ise en az 6-8 hafta öncesinden bir kadın doğum polikliniğine başvurulması, aile hekimine danışılması gebelik sırasında ortaya çıkabilecek birçok sıkıntılı duruma karşı korunma için fırsat tanıyacaktır."

"Her gebelik kişiseldir"

Karaşahin, sosyal medyanın popülerliğinin artmasıyla beraber, bazı "ideal gebelik" temsilcilerinin maddi kazanç ya da kişisel tatmin amacıyla öne çıkan paylaşımlarının kadınları bazen ümitsizliğe itebilecek sonuçlara yol açabildiğini belirterek, "Birçok takipçisi olan bir 'ideal gebe'nin paylaşımları bazen her gebenin erişemeyeceği standartlar içerebilir, bu imkan ve standartlara sahip olmayan kadınların kendilerinde bir eksiklik hissetmesi, sosyal medyanın istenmeyen etkilerindendir. Unutmayalım ki her gebelik kişiye özel bir deneyimdir, başkalarının tecrübeleri ile kıyaslamak, gereksiz korku ya da beklentileri getirebilir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Emre KaraşahinGebelikHazırlık Aşaması
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