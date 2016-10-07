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Gebelerin sağlığı takip edilebilecek

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Selen Usta'nın "shiny" adını verdiği çalışmasında, hamilelerin kan basıncı, kan şekeri ve kalp ritimleri gibi verileri saç bandı ve bileklikle ölçülebilecek.

Gebelerin sağlığı takip edilebilecek

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Selen Usta'nın "shiny" adını verdiği çalışmasında, hamilelerin kan basıncı, kan şekeri ve kalp ritimleri gibi verileri saç bandı ve bileklikle ölçülebilecek.

07 Ekim 2016 Cuma 13:56
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Gebelerin sağlığı takip edilebilecek

 İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Selen Usta'nın "shiny" adını verdiği çalışmada gebeliklerin daha sağlıklı izlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Saç bandı ve bileklik olarak geliştirilen tasarımda gebelerin kan basıncı, kan şekeri ve kalp ritimlerinin ölçülebildiği sensörlerin bulunduğu, böylece riskli gebeliklerin de gözetim altına alınabileceği ifade edildi.

İzmir Bilimpark tarafından gerçekleştirilen EKİNOVA Proje Pazarı’nda çalışmasını sunan Usta, gebelik süresince kadınların kendilerini rahat ve güvende hissetmek istediğini aktardı.



Çalışmasının hamilelik döneminde ve sonrasında kadınların doktorla arasındaki iletişimi daha kolay ve kontrollü hale getirmeyi amaçladığını kaydeden Usta, "Aynı zamanda şık ve parlak görüntüsüyle aksesuar olarak kullanımını da hedefledim. Riskli hamileliklerde görülen sıkıntıların en aza indirilmesi sağlıyoruz. Sadece bu süreçte değil bebek doğduktan sonra da kullanılabilir. Bileklik ve saç bandı, doktor tarafından hamilenin verilerinin belirli periyotlarda görüntülenmesine olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 07.10.2016 13:58
Anahtar Kelimeler:
BileklikSaç BandıGebelikShinyİzmir Ekonomi ÜniversitesiHamilelikEKİNOVA Proje Pazarı
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