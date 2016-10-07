Gebelerin sağlığı takip edilebilecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Selen Usta'nın "shiny" adını verdiği çalışmada gebeliklerin daha sağlıklı izlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Saç bandı ve bileklik olarak geliştirilen tasarımda gebelerin kan basıncı, kan şekeri ve kalp ritimlerinin ölçülebildiği sensörlerin bulunduğu, böylece riskli gebeliklerin de gözetim altına alınabileceği ifade edildi.

İzmir Bilimpark tarafından gerçekleştirilen EKİNOVA Proje Pazarı’nda çalışmasını sunan Usta, gebelik süresince kadınların kendilerini rahat ve güvende hissetmek istediğini aktardı.