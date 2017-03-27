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Fazla tuz tüketimi gece tuvalet ihtiyacını artırıyor

Japon doktorlar, gece tuvalete sık kalkmakla tuz tüketimi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardı.

Fazla tuz tüketimi gece tuvalet ihtiyacını artırıyor

Japon doktorlar, gece tuvalete sık kalkmakla tuz tüketimi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardı.

27 Mart 2017 Pazartesi 10:46
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Fazla tuz tüketimi gece tuvalet ihtiyacını artırıyor

BBC'nin haberine göre, gece aşırı idrara çıkma anlamına gelen "noktüri" sorunu, tuz tüketimi fazla olan kişilerde daha sık görülüyor.

Nagasaki Üniversitesinden araştırmacıların, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Avrupa Üroloji Derneği kongresinde sundukları çalışmaya 300'den fazla gönüllü katıldı.

Araştırmacılar, tuzu azaltan katılımcıların, gece daha az tuvalete kalkmaya başladığını belirledi.

Çalışmanın lideri Dr. Matsuo Tomohiro, tuzu fazla tüketen ve uyku sorunu yaşayan hastaları üç ay boyunca takip ettiklerini ve tuzu azaltmalarını tavsiye ettiklerini söyledi.

Tomohiro, gece ikiden fazla tuvalete kalkan hastaların tuz tüketimini azaltarak gece bir kez tuvalete gitmeye başladığını ifade etti.

Japon bilim adamı, tuzu normalden fazla tüketen 98 hastanın ise gece daha fazla tuvalete kalktığına işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü, günlük tuz tüketiminin yetişkinlerde 5 gramı, 7 yaşından küçük çocuklarda da 2 gramı geçmemesi uyarısında bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BbcIdrarFazla Tuz TüketimiTuvalet Ihtiyacını Artırıyor
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