Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
86334
ALTIN
146.370
DOLAR
3.7760
STERLIN
4.7200
EURO
4.0630
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

Evcil hayvan alerjisine aşı önerisi

Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sapan, "Evcil hayvan alerjisine sahip olanlar hayvanlarını evden uzaklaştırmak yerine aşı yaptırarak sorunu daha kolay çözebilir."dedi.

Evcil hayvan alerjisine aşı önerisi

Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sapan, "Evcil hayvan alerjisine sahip olanlar hayvanlarını evden uzaklaştırmak yerine aşı yaptırarak sorunu daha kolay çözebilir."dedi.

31 Ocak 2017 Salı 11:47
23 Okunma
Evcil hayvan alerjisine aşı önerisi

Uludağ Üniversitesi () Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Sapan, evcil hayvan alerjisinin modern toplumda görülen yaygın bir hastalık haline geldiğini belirterek, "Hayvan alerjisine sahip olanlar hayvanlarını evden uzaklaştırmak yerine aşı yaptırarak sorunu daha kolay çözebilir." dedi.

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı da olan Sapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış döneminde insanların daha çok kapalı ortamda vakit geçirdiklerini, ev tozu akarlarının da etkili olduğu alerjik astım ile kendisini hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve baş ağrısıyla belli eden alerjik rinite yakalandığını söyledi.

Sapan, yine kış döneminde evinde kedi ve köpek gibi ev hayvanı besleyen kişilerin daha çok evcil hayvan alerjisine yakalandığını, en etkili alerjenlerin evcil hayvan alerjenleri olduğunu ifade etti.

"Alerji zehirleyici değil, bazı maddelere aşırı duyarlılık göstermektir"

Alerjinin, genel olarak vücudun başkalarına zarar vermeyen ve zehirleyici olmayan bazı maddelere karşı aşırı duyarlılık göstermesi olduğunu dile getiren Sapan, toz, küf, hayvan tüyleri, polenler, akarlar, deterjanlar, lateks, böcek ısırıkları, penisilinler ve çeşitli yiyeceklerin, insanlarda sıklıkla alerjiye neden olan maddeler arasında yer aldığını aktardı.

Sapan, ev hayvanlarının yarattığı alerjiye karşı hayvanın yatak odasına alınmaması, çok iyi temizlenmesi yani taranması, yıkanması ve fırçalanması gibi önlemlerin alınabileceğini bildirdi. 

Dil altından damla olarak uygulanan bu alerji aşılarının uygulanması ortaya çıkan problemi çok daha rahat ve ilaçsız olarak çözer. Bu noktada evcil hayvanlarımızın da evimizin birer canlısı olduğunu ve bize karşı alerji geliştirmesi sırasında ortaya çıkan bulguların ortadan kalkmasını sağlamaya yönelik böyle bir aşı tedavisi bulunduğunu unutmayalım.''

AA

Anahtar Kelimeler:
Uludağ ÜniversitesiProf. Dr. Nihat SapanEvcil HayvanAşıAlerjiEvcil Hayvan Alerjisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZATÜRREYE DİKKAT!
ZATÜRREYE DİKKAT!
Çocuklardaki konuşma bozukluğunun ilacı aile desteği
Çocuklardaki konuşma bozukluğunun ilacı aile desteği
Cep telefonu kan tahlili yapabilecek
Cep telefonu kan tahlili yapabilecek
Sağlık çalışanlarına 'yıpranma payı' için hazırlıklar tamamlandı
Sağlık çalışanlarına 'yıpranma payı' için hazırlıklar tamamlandı
64. Dünya Lepra (Cüzzam) Günü
64. Dünya Lepra (Cüzzam) Günü
Suriyeli doktorlara 'özel' çalışma izni
Suriyeli doktorlara 'özel' çalışma izni
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ