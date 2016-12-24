Öncelikle meme büyütmek sanıldığı kadar zor ve zahmetli bir iş değildir. Zaten ameliyat sırasında narkoz alınıyor ancak kadınların korktuğu asıl kısım ameliyat sonrası süreç. Fakat doktorun dediği her şey eksiksiz uygulanırsa ve ilaçlar düzenli olarak kullanılırsa korkulacak, endişe edilecek hiçbir şey yoktur. Çok kısa bir süre içerisinde toparlanarak eski sağlığa kavuşmak mümkündür. Bu sebeple de memelerini büyütmek isteyen, eski küçük memelerine veda etmek isteyen kadınlar akıllarındaki soru işaretlerini silebilirler. Bir diğer meme estetiği olan meme dikleştirme zaten büyük memelere sahip olan kadınlar tarafından tercih edilir. Çevresel birçok etmenden ötürü memelerde sarkma meydana gelebilmektedir. Memeyi eski formuna döndürmek için hiç silikon kullanmadan dikleştirmek mümkündür. Bu işlem de fazla olan meme dokusunun alınmasıyla yapılır.
Memenin renkli kısmından da aynı orantıda alınma yapılarak simetrik bir görüntü elde edilir. Aslında herkes küçük memelere elveda demek istemez. Büyük memelerine elveda diyerek onların vermiş olduğu ağırlıktan kurtulmak isteyen kadınlar da vardır. Bu dertten yakınan kadınlar için ise en iyi tercih şüphesiz meme küçültme olacaktır. Çok kilo vererek memeleri küçültmenin mümkün olduğu da doğrudur ancak bu durumda sarkmalar ve çatlamalar meydana gelece için yine meme estetiğine ihtiyaç duyulacaktır.
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