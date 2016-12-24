Kadınların çoğunluğunda büyük meme sevgisi vardır. Hep büyük memelere sahip olma isteğindedirler. Çünkü büyük memeler görsel olarak daha güzel ve alımlı durmaktadır. Kıyafetin bile duruşunu değiştirmekte, daha güzel bir hale getirmektedir. Bu nedenle de kadınların uyguladığı ilk aşama destekleyici, kaldırıcı, dolgun ve yuvarlak gösterici sütyenleri tercih etmek oluyor. Fakat bazı durumlarda tişörtün ya da elbisenin altından çok belli olabiliyorlar ve çok doğal olmayan görüntüler ortaya çıkabiliyor. Böyle durumlarda kadınlar meme büyütme operasyonuna yöneliyorlar.

Öncelikle meme büyütmek sanıldığı kadar zor ve zahmetli bir iş değildir. Zaten ameliyat sırasında narkoz alınıyor ancak kadınların korktuğu asıl kısım ameliyat sonrası süreç. Fakat doktorun dediği her şey eksiksiz uygulanırsa ve ilaçlar düzenli olarak kullanılırsa korkulacak, endişe edilecek hiçbir şey yoktur. Çok kısa bir süre içerisinde toparlanarak eski sağlığa kavuşmak mümkündür. Bu sebeple de memelerini büyütmek isteyen, eski küçük memelerine veda etmek isteyen kadınlar akıllarındaki soru işaretlerini silebilirler. Bir diğer meme estetiği olan meme dikleştirme zaten büyük memelere sahip olan kadınlar tarafından tercih edilir. Çevresel birçok etmenden ötürü memelerde sarkma meydana gelebilmektedir. Memeyi eski formuna döndürmek için hiç silikon kullanmadan dikleştirmek mümkündür. Bu işlem de fazla olan meme dokusunun alınmasıyla yapılır.

Memenin renkli kısmından da aynı orantıda alınma yapılarak simetrik bir görüntü elde edilir. Aslında herkes küçük memelere elveda demek istemez. Büyük memelerine elveda diyerek onların vermiş olduğu ağırlıktan kurtulmak isteyen kadınlar da vardır. Bu dertten yakınan kadınlar için ise en iyi tercih şüphesiz meme küçültme olacaktır. Çok kilo vererek memeleri küçültmenin mümkün olduğu da doğrudur ancak bu durumda sarkmalar ve çatlamalar meydana gelece için yine meme estetiğine ihtiyaç duyulacaktır.