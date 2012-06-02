Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Erken yaşta gözler bozuluyor

Öğrencilerin göz taramalarında yüzde 61'inin gözü kusurlu çıktı.

Erken yaşta gözler bozuluyor

Öğrencilerin göz taramalarında yüzde 61'inin gözü kusurlu çıktı.

02 Haziran 2012 Cumartesi 09:33
647 Okunma
Erken yaşta gözler bozuluyor
Yaş ortalaması 9 olan öğrencilerin göz taramalarında yüzde 61'inin gözü kusurlu çıktı. Buna rağmen sadece yüzde 7'si gözlük kullanıyor
Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayla Bayık Temel ile Adnan Menderes Üniversitesi'nden Arş. Gör. Nükhet Kırağı, çocukların yaşadığı göz problemlerini araştırdı. Aralık-Şubat 2012 tarihleri arasında 41 ilköğretim okulu 1 ve 5 sınıflar arası eğitim alan 650 öğrencide göz taraması yapıldı. Araştırmaya katılan öğrencilerin 309'u kız 341'i de erkeklerden oluştu.
Gözleri Yorgun
Yaş ortalaması 9 olan öğrencilerin çoğunun görme problemi yaşadığı belirlendi. Buna göre öğrencilerin yüzde 19,5'i yakına bakarken gözünü kısma ihtiyacı hissediyor. Öğrencilerin yüzde 15'i ise uzağı görmede güçlük çektiğini, yüzde 20'si de göz yorgunluğu yaşadığını ifade etti.
Şaşılık Oranı Arttı
Araştırmanın en çarpıcı tarafı ise görme bozukluğu yaşayan öğrencilerin sadece yüzde 7'sinin gözlük kullandığı oldu. İnceleme sonucunda öğrencilerin tarama sonucu yüzde 15'inin gözleri şüpheli bulundu. Ayrıca yüzde 4,5'inde şaşılık yüzde 3,2'sinde renk körlüğü saptandı. Kırma kusuru ve şaşılık görülme sıklığı oranı ise erkek ve kız öğrencilerde çıktı. Ancak renk körlüğü şüpheli olguların erkeklerde kızlara göre daha yüksek oranda görüldüğü anlaşıldı.
Okullara Hemşire Şart
Çalışmada ilköğretim çağındaki çocukların göz taramasının rutin taramalar şeklinde yapılması önerildi. Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, "Okullarda tam zamanlı olarak çalışan ve okul sağlığı alanında sertifikasyon, yüksek lisans eğitimine sahip okul hemşireleri olmalı. İstihdamın sağlanarak okulda tarama programları ve sağlık eğitimi artırılmalı" dedi.

Son Güncelleme: 02.06.2012 01:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ