Erken yaşta gözler bozuluyor

Yaş ortalaması 9 olan öğrencilerin göz taramalarında yüzde 61'inin gözü kusurlu çıktı. Buna rağmen sadece yüzde 7'si gözlük kullanıyor

Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayla Bayık Temel ile Adnan Menderes Üniversitesi'nden Arş. Gör. Nükhet Kırağı, çocukların yaşadığı göz problemlerini araştırdı. Aralık-Şubat 2012 tarihleri arasında 41 ilköğretim okulu 1 ve 5 sınıflar arası eğitim alan 650 öğrencide göz taraması yapıldı. Araştırmaya katılan öğrencilerin 309'u kız 341'i de erkeklerden oluştu.

Gözleri Yorgun

Yaş ortalaması 9 olan öğrencilerin çoğunun görme problemi yaşadığı belirlendi. Buna göre öğrencilerin yüzde 19,5'i yakına bakarken gözünü kısma ihtiyacı hissediyor. Öğrencilerin yüzde 15'i ise uzağı görmede güçlük çektiğini, yüzde 20'si de göz yorgunluğu yaşadığını ifade etti.

Şaşılık Oranı Arttı

Araştırmanın en çarpıcı tarafı ise görme bozukluğu yaşayan öğrencilerin sadece yüzde 7'sinin gözlük kullandığı oldu. İnceleme sonucunda öğrencilerin tarama sonucu yüzde 15'inin gözleri şüpheli bulundu. Ayrıca yüzde 4,5'inde şaşılık yüzde 3,2'sinde renk körlüğü saptandı. Kırma kusuru ve şaşılık görülme sıklığı oranı ise erkek ve kız öğrencilerde çıktı. Ancak renk körlüğü şüpheli olguların erkeklerde kızlara göre daha yüksek oranda görüldüğü anlaşıldı.

Okullara Hemşire Şart

Çalışmada ilköğretim çağındaki çocukların göz taramasının rutin taramalar şeklinde yapılması önerildi. Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, "Okullarda tam zamanlı olarak çalışan ve okul sağlığı alanında sertifikasyon, yüksek lisans eğitimine sahip okul hemşireleri olmalı. İstihdamın sağlanarak okulda tarama programları ve sağlık eğitimi artırılmalı" dedi.





Son Güncelleme: 02.06.2012 01:35