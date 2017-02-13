Erkeklerdeki kısırlık sorununa mikroçipli çözüm

Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, sperm seçimi için mikro akışkan çip teknolojisini dünyada ilk kez Türkiye'de kendilerinin kullandığını ve yüzde 69,4 gibi ciddi bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Tıraş, Venedik'te, ABD'de Stanford Üniversitesi tüp bebek merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mitchell Rosen ve aynı üniversitede görevli Türk doktor Prof. Dr. Utkan Demirci ile düzenlediği basın toplantısında, genetiği ve DNA'sı en sağlam spermleri bularak çiftlerin evlat sahibi olma şansını yüzde 70'lere taşıyan mikroçip yöntemindeki yenilikleri anlattı.

Mikroçip yöntemini 3 yılda bin 250 hastada uyguladıklarını belirten Tıraş, "Mikroçip özellikle tüp bebek ve aşılama teknolojilerinde son derece başarılı bir yöntem. Tüp bebek tedavisinde genellikle başarı oranı yüzde 50-55 iken, mikroçip yöntemiyle bu oran yüzde 69,4'lere yükseldi." dedi.

Tıraş, yöntemle özellikle 35-42 yaş arasındaki kadınlarda yüzde 53,85; 35-53 yaş arasındaki erkeklerde yüzde 64,7 başarı elde edildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Yöntemle en yüksek başarı yüzde 76,2 ile kısırlık sorunu yaşayan erkeklerde elde edildi. Çünkü mikro akışkan çip teknolojisiyle spermler arasından DNA yapısı en ideal olan spermleri seçmek mümkün. Sağlıklı spermlerden oluşturulan embriyolarla daha yüksek gebelik sonuçları elde edilir. Kaliteli spermler ve yumurta hücresinin birleşmesi ve neticesinde döllenmesiyle 5. güne ulaşan blastosist embriyolar elde edilir. Gebelik şansı bu embriyolarla daha da üstlere taşınır. Spermler arasından DNA'sı en kaliteli olan spermleri kullanmaktır. Bu sayede oluşturulacak embriyoların da DNA yapısı oldukça kaliteli olacaktır. Bu sayede embriyo rahme daha kolay tutunur, gebelik sağlıklı bir şekilde gelişir."

"Yöntem çiftlerin çocuk sahibi olma şansını artırdı"

Stanford Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mitchell Rosen ise sağlıklı gebeliğin oluşumunda sperm ve yumurta kalitesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda tüp bebek alanındaki bilimsel araştırmalara dayalı gelişmelerin başarıyı da beraberinde getirdiğini aktaran Rosen, tüp bebek tedavisinde kaliteli sperm ve yumurta seçiminin anahtar işlem olduğunu ifade etti.

Mikroçip yönteminin uzmanlara en kaliteli ve en sağlıklı spermi bulma konusunda çok büyük kolaylık sağladığını anlatan Rosen, "En kaliteli sperm ile yumurtanın birleşmesi sonucu oluşan kaliteli embriyo ile sağlıklı gebeliklerin oluşumu sağlanıyor. Yöntem çiftlerin çocuk sahibi olma şansını artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Stanford Üniversitesinden Prof. Dr. Utkan Demirci de mikroçipin, "Milyonlarca sperm arasından daha iyi spermi, daha iyi nasıl buluruz?" mantığına dayanan basit ve doğadan esinlenen bir yöntem olduğunu söyledi.

Bebek sahibi olmaya çalışan çiftlerde erkek kısırlığı oranının yüzde 30 ile 50 arasında değiştiğini belirten Demirci, "Bilim adamı olarak anne adayının tüplerindeki mikro kanalcıkları örnek alıp teknolojiye transfer ettik. Mikroçip yöntemini her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. Günümüzde artık Mikroçip yöntemi ile DNA’da kırıkları düşük olan, genetik kusurları olmayan spermlerin seçimi yapılıyor. Bu da sağlıklı gebelik, sağlıklı bebekler oranını yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ali Kavas ise aşılama tedavisinde mikroçip yönteminin kullanılmasıyla başarı oranının 2-3 kat arttığını söyledi.

Yöntemin, kullanım kolaylığı ve maliyet açısından son derece rahatlık sağladığını dile getiren Kavas, "Yöntem, en ücra yerleşim alanlarında yaşayan hasta adaylarının çocuk sahibi olma şansını artırdı. Aşılama tedavisinde 5 hastadan biri artık mikroçip yöntemi sayesinde çocuk sahibi olabiliyor." şeklinde konuştu.