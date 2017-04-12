Engelsiz Yeni Hayata!

HABER: NEZAHAT GÖÇMEN

Turizm potansiyellerini araştıran, geliştiren, sektörün yurt içi ve yurt dışı tanıtımını sağlayan, yaşlı ve engellilerin turizm kaynaklı sorunlarını giderme noktasında destek sunan, sağlık turizmi kapsamında Türkiye’yi ziyaret eden yabancılara danışmanlık hizmetleri veren Türkiye Sağlık Turizmi Derneğinin Başkanı Enginer Birdal, “Engelli bireylerin istihdam edilmesinin önündeki engellerin farkındayız. Buna bağlı olarak kendilerini ifade edemeyen, çalışma hakkından yoksun kalan, gelişemeyen dezavantajlı bireylerin niteliklerini arttırarak, insan kaynağı ihtiyacını karşılamak adına geliştirdiğimiz Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar projesi ile söz konusu kişiler için ciddi bir istihdam kaynağı sağlamayı hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

Söz konusu proje kapsamında sunulacak eğitimlerle engelli bireylerin topluma kazandırılması, grup çalışmalarına ortak edilmesi, meslek edinmelerine destek olunması, en önemlisi de bağımsız olmalarının sağlanmasının hedeflendiği projede kursiyerler için çağrı merkezi operatörlüğü, mesleki İngilizce, kat hizmetleri olmak üzere üç ayrı eğitimin verileceği belirtildi. 3 ay süreli olarak devam edecek eğitimleri başarılı şekilde bitiren öğrencilerin sertifika almaya hak kazanacağı da bildirildi. Proje kapsamında Sağlık Turizmi Çağrı Merkezi kurulacağı, eğitim gören kursiyerlerin eğitim sonrasında istihdam rehberliği alarak iş bulma konusunda destek alacakları belirtildi.



Gerçekleştirilecek eğitimlerin haftada 5 gün olmak üzere 3 ay süre ile devam edeceği ve eğitim modülüne bağlı olarak 2 ay süreli uygulama eğitimlerinin gerçekleştirileceği bildirildi. Proje eğitim programına katılmak isteyen aday kriterleri ise şöyle:



“18-45 yaş aralığında, en az ilkokul mezunu, kişisel bakımına özel gösteren, mesleki İngilizce eğitimi alacak olan kişilerde temel düzeyde İngilizce bilgisine sahip olan kişilerin başvurması gerekmektedir. Tespit sınavı sonrası yeterliliğin sağlanması mümkün hale gelecektir.”

Detaylı bilgi ve ön kayıt için:

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği / http://yenihayatenstitusu.org/

Tel: 0(312) 431 64 17

E-posta: saglikturizmi@gmail.com