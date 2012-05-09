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Enfeksiyon kanser nedeni

Her altı kanser vakasından birine tedavi edilebilir ve önlenebilir enfeksiyonların neden olduğu belirlendi.

Enfeksiyon kanser nedeni

Her altı kanser vakasından birine tedavi edilebilir ve önlenebilir enfeksiyonların neden olduğu belirlendi.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 17:02
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Enfeksiyon kanser nedeni

"Lancet" dergisinde yayımlanan araştırmada 184 ülkede 27 farklı tür kanserin görülüş sıklığını araştıran bilim adamları, 4 tür enfeksiyonun her yıl 2 milyon kanser vakasına yol açtığını belirledi.

Araştırmaya göre gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak görülen insan papilloma virüsü (HPV), helikobakter pilori, hepatit B ve C virüsleri, rahim ağzı, karaciğer, bağırsak ve mide kanserlerine yol açıyor.
Merkezi Fransa'da bulunan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, bu tür vakaların önlenmesi ve kanserin bulaşıcı bir hastalık olarak tanımlanması için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.
Enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan kanser vakaları, gelişmekte olan ülkelerde sanayileşmiş ülkelere oranla üç kat daha fazla görülüyor. 
Enfeksiyona bağlı kanser vakalarının görülme oranı Asya'nın doğusunda yüzde 22,9 iken İngiltere'de bu oran yüzde 7,4. 
Enfeksiyona bağlı kanser vakalarının üçte biri, 50 yaş altı kişilerde görülüyor. 
Kadınlarda rahim ağzı kanseri, enfeksiyona bağlı kanser vakalarının yaklaşık yarısını, erkeklerde ise karaciğer, bağırsak ve mide kanserleri, yüzde 80'ini oluşturuyor.
Araştırmayı yöneten Catherine de Martel ve Martyn Plummer, belirli virüs, bakteri ve parazitlerin yol açtığı enfeksiyonların önlenmesiyle kanser vakalarının sayısında önemli düşüş kaydedilebileceğine işaret etti.  
Martel ve Plummer, HPV ve hepatit B için aşılar bulunduğunu ve H. pylori'nin de antibiyotik kullanımı ile tedavi edilebileceğini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 09:04
Anahtar Kelimeler:
SağlıkKanserEnfeksiyon
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