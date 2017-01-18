Endoskopi hayat kurtarıyor!

Haber: Sumru Aydın

Endoskopi nedir? Birçok insan endoskopi oluyor ama bu işlem neye göre yapılıyor?

Endoskopi dediğimiz genel bir tabirdir. Endoskopi vücut boşluklarının kamera yardımıyla görüntülenmesi işlemidir. Bu eğer mideye bakılıyorsa gastroskopi, kalın bağarsaklara bakılıyorsa bunun adı kolonoskopi, akciğerlerin içerisine, ana bronşlara giriliyorsa bunun adına bronkospi, idrar yollarına bakılıyorsa da sistoskopi denir. Biz genel cerrahi olarak 3 tane endoskopik işlem yapıyoruz. Bunlardan birtanesi gastroskopi dediğimiz mide, yemek borusu ve on iki parmak bağırsağının görüntülenmesi, rektosigmoidoskopi kalınbağırsağın ilk 40-50 cm’lik bir kısmının görüntülenmesi, kolonoskopi ise tüm kalın bağırsağın görüntülenmesi işlemidir. Bir de endoskopik olarak ERCP dediğimiz bir işlem var. Bu işlemde gastroskopi gibi düzenek aynıdır fakat kullanılan alet (duodenoskop) biraz daha uzun ve kamerası yandandır. Ana safra yolunun içerisinde taş varsa herhangibir tıkanıklık varsa görüntülenmessini ve problemin ortadan kaldırılmasına yönelik girişim yapılmasını sağlar.

Endoskopi öncesi nasıl hazırlanılmalı ?

Endoskopi yapılacak hastalar endoskopi olacakları günün sabahında erken saatte tüm ilaçlarını (tansiyon ilacı dahil) mutlaka almalıdırlar. Astım problemi olan hastalar sprey şeklindeki ilaçlarını endoskopiye gelirken mutlaka yanlarında getirmelidirler. Ayrıca hasta, doktoruna aldığı mevcut ilaçların bir listesini de vermeli. Özellikle, aşağıdaki durumlardan biri söz konusu ise doktorlarını mutlaka bilgilendirmeliler.

Diyabet hastasıysanız ve hastalığınızı kontrol altına almak için insulin veya tabletler alıyorsanız,

Romatizmal ateş ya da kalp kapakçıklarınızla ilgili problemlerinizin olması,

Kanı sulandıran ilaçlar alıyorsanız,

Diyabet veya kanı sulandırmaya yönelik ilaçların düzenlenmesi veya işlem öncesi tamamının kesilmesi gerekebilir. Belli kalp kapakçığı sorunları olan insanların antibiyotik kullanması gerekebilir. Endoskopi işlemi öncesi ilaçlarınızı alma ile ilgili herhangi bir sorunuz söz konusu ise, bizlere veya endoskopi yaptırdığınız doktorunuza başvurmaktan çekinmeyin. İşlem öncesi açlık süresi kurumlar arasında değişiklik gösterebilir ve mevcut belirtilerinizden etkilenebilir. Doktorunuz, size ne kadar süre yiyip içmemeniz gerektiğini bildirecektir. İşlemden önce size yazılı talimatlar verildiyse, bu bilgileri okumanız ve herhangi bir sorunuzla ilgili olarak doktorunuzla iletişime geçmeniz önemlidir.

Peki Gastroskopi kimlere yapılır? Hastalar ne gibi şikayetlerle size geliyor?

Bize mide şikayetleriyle gelen hastalara yapılır. Bu şikayetler şöyledir:

Midede yanma,

Ekşime

Hazımsızlık

Yemeklerden sonra şişkinlik

Sırta vuran ağrı

Yemeklerden sonra göğüste yanma

Ağza ekşi- acı su gelmesi

Gibi şikayetleri olan hastalarda öncelikle iki tane şey düşünürüz. Bir tanesi bu tarz şikayetler safra kesesiyle alakalıdır. Safra yolunda veya safra kesesinde bir taş vardır. Ya da midede gastrit, ülser, oniki parmak bağırsağında bir ülser veya reflü vardır ve şikayetler bundan kaynaklanır. Bu şikayetle gelen tüm hastalara mide ve oniki parmak barsak ülserinin ayrıca tanısı için gastroskopi yapıyoruz.

Çoğu insan Gastroskopi yaptırmaktan korkuyor. Gastroskopi nasıl yapılır? Sonrasında ağrı hissedilir mi?

Gastroskopi Gastroskop denilen ışıklı ve esnek cihazla ağızdan sindirim sistemine girilerek duodenum denen ve halk arasında oniki parmak barsağı olarak bilinen kısma kadar ilerlenmektedir. Bu işlemi hastayı uyutmadan ama sakinleştirerek ve bizim yaptığımız işleme reaksiyon vermeyecek şekilde yapıyoruz. Hastalar genelde “canlı canlı mı yapıyorsunuz?” diyorlar. Tabii ki canlı olarak yapıyoruz. Ama sakinleştirerek, yarı bayıltır bir hale getirerek bu işlemi yapıyoruz. Onun için de kullandığımız bazı anestezik ilaçlar var. Zaten işlem süresi 5-6 dakikadır.Yarım saat dinlenme süresinden sonra hasta normal hayatına dönebiliyor. Ayrıca bu yöntemle gırtlaktan aşağıya hiçbir zorluk yaşanmadan geçilebildiği için gastroskopi sonrasında da hastalar herhangi bir boğaz rahatsızlığı veya ağrısı çekmemektedir.