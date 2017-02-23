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Endonezya'da soğuk algınlığına 'bozuk paralı' tedavi

Endonezyalılar bir asırdan uzun süredir uygulanan "Kerokan" tedavisinde hindistan cevizi yağı ile bozuk para kullanılıyor.

Endonezya'da soğuk algınlığına 'bozuk paralı' tedavi

Endonezyalılar bir asırdan uzun süredir uygulanan "Kerokan" tedavisinde hindistan cevizi yağı ile bozuk para kullanılıyor.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:55
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CAKARTA - Endonezyalılar, soğuk algınlığı için geleneksel "bozuk para" tedavisini tercih ediyor.

Ülkede soğuk algınlığı için Orta Cava kültüründen gelen bozuk para tedavi yöntemi halen yaygın kullanılıyor.

Bir asırdan uzun süredir uygulanan ve hindistan cevizi yağı ile bozuk paranın kullanıldığı tedavi yönteminin, soğuk algınlığının yol açtığı kırgınlık, halsizlik, midede gaz birikimi ve eklem ağrısı gibi sorunlara derman olduğuna inanılıyor.

Yöntemin adı: "Kerokan"

Yerel dilde "kerokan" diye adlandırılan tedavi, boyun ve bel bölgesindeki tutulmaların giderilmesini ve hastanın rahatlatılmasını amaçlıyor.

Bozuk para, hindistan cevizi yağının vücuda daha fazla etki etmesi için kullanılıyor.

Kızarıklılığın fazla olmasını önemsiyorlar

Sırt ve ensede belli bölgelere hindistan cevizi yağı sürüldükten sonra bozuk parayla sert çizikler atılarak yağın deriye daha çok işlemesi sağlanıyor.

Tedavi sırasında bozuk parayla çizik atılan yerlerde kırmızı renkli izler oluşuyor. Halk, kızarıklık ne kadar fazlaysa rahatsızlığın da o kadar çok olduğuna inanıyor.

"Ayda bir kez başvuruyorum"

Soğuk algınlığı için "kerokan" yaptırmayı tercih eden Himawan Sutanto, AA muhabirine yaptığı açıklamada yöntemin gerçekten işe yaradığını belirtti.

Sutanto, "Gece işe giderken motosiklet kullandığım için çok fazla rüzgara maruz kalıyorum. Vücuduma işleyen rüzgar, midemde aşırı derecede gaz yapıyor, aynı zamanda eklem ağrısı da yaşıyorum. Bu nedenle ayda bir kez bu tedavi yöntemine baş vuruyorum." diye konuştu.

Hastalar, masaj salonlarında verilen "kerokan" hizmeti yerine işinin ehli kabul edilen yaşlıların tedavisini tercih ediyor.

Halen yaygın olarak tercih edilen tedavi yönteminin ücreti de oldukça uygun.

Ücreti 2 ile 5 dolar arasında 

Hastalar, tedavi yönetimini evlerinde uygulayan yaşlılara sadece 2 dolar ödüyor. Masaj salonlarında ise bu miktar 5 dolara kadar çıkıyor.

AA

Son Güncelleme: 23.02.2017 12:10
Anahtar Kelimeler:
TedaviBozuk ParaSoğuk AlgınlığıEndonezya
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