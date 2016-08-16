En Çok Kullanılan Estetik Yöntemi

Estetik operasyonları, günümüzde büyük bir önem kazanmış ve her kesimden insanın estetik görünebilmek adına en iyi tercihlerinden birisi olmuştur. Genel olarak bakıldığında bölgesel yağlanma sorunları, yaşanma belirtileri ve vücut oranı sorunları, estetik ameliyatının gerekli olduğu yerledir. Estetiklerde vücut hatlarını inceltme, vücut hatlarını kalınlaştırma ve deriyi gerdirme işlemleri yapılır. Vücut hatlarını kalınlaştırmak için doğal yağlar ya da doku ile uyumlu olan silikonlar kullanılır. İnceltme işlemleri ise genellikle, bölgesel yağlanmanın olduğu bölgelerde yapılır. Vücuttan yağ çekme yöntemi yani diğer bir adı ile liposuction , fazla yağın vücuttan alınarak dışarı atılması ile yapılır. Deri gerdirme işlemlerinde ise fazla deri çıkarılarak, kalan deri vücuda yeniden dikilir.

Vücut Oranları İçin Yapılan Estetikler;

Vücut oranlarının estetik bir görünüm için belirlenmiş olan rakamları vardır. Hem erkek için hem de kadınlar için olması gereken ölçüler, vücudun tamamı düşünülerek bir bağlantı içinde hazırlanır. Kadınlarda ve erkeklerde bazı bölgelerin tam ters oranda olması istenilebilir. Erkeklerde göğüs bölgesinin fazla büyük olmaması gereklidir. Fakat olağan üstü durumlarda yani erkekte jinekomasti rahatsızlığı var ise bu durum oranları bozar ve meme küçültme ameliyatı ile tedavi edilmesi gerekir. Jinekomasti, erkeklerin hormonsal faaliyetlerindeki düzensizlikten dolayı kadınlardaki gibi göğüs büyümesi yaşanması, dış görünüm olarak kadınsı bir görünüş ortaya çıkarması durumudur.

Derinin Durumuna Göre Yapılan Estetikler;

İnsan derisi zaman içerisinde, altında bulunan yağlara tutunamaz ve sarkma yapar. Özellikle hızlı kilo veren kişilerde çokça görülen bu rahatsızlık eğer sadece kırışıklık evrensinde ise dolgu operasyonları ile ameliyata gerek kalmadan çözülebilmektedir. Fakat eğer sarkmanın derecesi yüksek ise derinin bir kısmından kesi yapılarak derinin gerdirilmesi gerekmektedir. Deri gerdirme işlemi; yüz gerdirme, alın germe, göz kapağı germe, karın germe, bacak germe gibi farklı alanlarda yapılır. Ayrıca göğüs bölgesinde meme sarkmasına neden olan fazla derinin çıkarılması ve germe işlemi vardır. Fakat bu işlem meme dikleştirme olarak bilinen bir estetik yöntemidir. Bu işlemler sırasında deri altında fazla yağlanmalar var ise direk olarak çıkarılabilmektedir.