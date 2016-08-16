Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

En Çok Kullanılan Estetik Yöntemi

Estetik operasyonları, günümüzde büyük bir önem kazanmış ve

En Çok Kullanılan Estetik Yöntemi

Estetik operasyonları, günümüzde büyük bir önem kazanmış ve

16 Ağustos 2016 Salı 00:50
1917 Okunma
En Çok Kullanılan Estetik Yöntemi

Estetik operasyonları, günümüzde büyük bir önem kazanmış ve her kesimden insanın estetik görünebilmek adına en iyi tercihlerinden birisi olmuştur. Genel olarak bakıldığında bölgesel yağlanma sorunları, yaşanma belirtileri ve vücut oranı sorunları, estetik ameliyatının gerekli olduğu yerledir. Estetiklerde vücut hatlarını inceltme, vücut hatlarını kalınlaştırma ve deriyi gerdirme işlemleri yapılır. Vücut hatlarını kalınlaştırmak için doğal yağlar ya da doku ile uyumlu olan silikonlar kullanılır. İnceltme işlemleri ise genellikle, bölgesel yağlanmanın olduğu bölgelerde yapılır. Vücuttan yağ çekme yöntemi yani diğer bir adı ile liposuction , fazla yağın vücuttan alınarak dışarı atılması ile yapılır. Deri gerdirme işlemlerinde ise fazla deri çıkarılarak, kalan deri vücuda yeniden dikilir.

Vücut Oranları İçin Yapılan Estetikler;

Vücut oranlarının estetik bir görünüm için belirlenmiş olan rakamları vardır. Hem erkek için hem de kadınlar için olması gereken ölçüler, vücudun tamamı düşünülerek bir bağlantı içinde hazırlanır. Kadınlarda ve erkeklerde bazı bölgelerin tam ters oranda olması istenilebilir. Erkeklerde göğüs bölgesinin fazla büyük olmaması gereklidir. Fakat olağan üstü durumlarda yani erkekte jinekomasti rahatsızlığı var ise bu durum oranları bozar ve meme küçültme ameliyatı ile tedavi edilmesi gerekir. Jinekomasti, erkeklerin hormonsal faaliyetlerindeki düzensizlikten dolayı kadınlardaki gibi göğüs büyümesi yaşanması, dış görünüm olarak kadınsı bir görünüş ortaya çıkarması durumudur.

Derinin Durumuna Göre Yapılan Estetikler;

İnsan derisi zaman içerisinde, altında bulunan yağlara tutunamaz ve sarkma yapar. Özellikle hızlı kilo veren kişilerde çokça görülen bu rahatsızlık eğer sadece kırışıklık evrensinde ise dolgu operasyonları ile ameliyata gerek kalmadan çözülebilmektedir. Fakat eğer sarkmanın derecesi yüksek ise derinin bir kısmından kesi yapılarak derinin gerdirilmesi gerekmektedir. Deri gerdirme işlemi; yüz gerdirme, alın germe, göz kapağı germe, karın germe, bacak germe gibi farklı alanlarda yapılır. Ayrıca göğüs bölgesinde meme sarkmasına neden olan fazla derinin çıkarılması ve germe işlemi vardır. Fakat bu işlem meme dikleştirme olarak bilinen bir estetik yöntemidir. Bu işlemler sırasında deri altında fazla yağlanmalar var ise direk olarak çıkarılabilmektedir.

Son Güncelleme: 22.08.2016 15:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ