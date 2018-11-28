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'El yıkama ile önemli hastalıklardan korunulabilir'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Avcı, "Küçük yaşlardan itibaren çocuklarda el yıkama alışkanlığının geliştirilmesi, önemli hastalıklardan korunmada oldukça etkilidir." dedi.

'El yıkama ile önemli hastalıklardan korunulabilir'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Avcı, "Küçük yaşlardan itibaren çocuklarda el yıkama alışkanlığının geliştirilmesi, önemli hastalıklardan korunmada oldukça etkilidir." dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:32
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'El yıkama ile önemli hastalıklardan korunulabilir'

SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, "Küçük yaşlardan itibaren çocuklarda el yıkama alışkanlığının geliştirilmesi, önemli hastalıklardan korunmada oldukça etkilidir. Bu nedenle çocuklara hastalıkların bulaşma yolları anlatılıp, korunmada en başta gelen yöntem olan bireysel temizlik öğretilmelidir." dedi.

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kişinin günlük yaşamında çevresiyle olan her türlü ilişkisini sağlayan ellerin birçok mikroorganizma taşıdığını, özellikle okul gibi kalabalık ortamlarda el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

El hijyeni ile pek çok hastalığın önüne geçilebileceğini vurgulayan Avcı, "Çocuklar okula başladıklarında daha önce karşılaşmadığı pek çok mikropla aynı anda karşılaştıkları için okulun ilk dönemlerinde daha sık hasta oluyor. Bu hastalık sürecini en aza indirmek için çocuklara kişisel hijyeni öğretmek önem taşıyor." diye konuştu.

Temiz görünen ellerde dahi hastalık yapıcı binlerce mikroorganizma bulunduğuna işaret eden Avcı, çocukların vücut dirençleri daha zayıf olduğu için erişkinlere göre daha kolay hasta olabildiklerine dikkati çekti.

Özellikle okullarda çocukların el hijyenine özen göstermesinin önem taşıdığının altını çizen Avcı, şunları kaydetti:

"Okulda çocuklar arasında silgi, kalem gibi eşyaların alışverişinde bile mikrop transferi olabiliyor. Öksürme, hapşırma ile bu eşyalara bulaşan hastalık yapıcı mikroplar, eller aracılığıyla vücuda alınabiliyor. Türkiye'de birçok enfeksiyon hastalığının önlenmesinde ortak yaşam alanlarının hijyenik temizliği ve doğru el yıkama alışkanlığı gibi basit kişisel önlemler yaşamsal değere sahiptir. Hastalıklardan korunmada en iyi, en etkili ve en ucuz yöntem ise el yıkamadır. Küçük yaşlardan itibaren çocuklarda el yıkama alışkanlığının geliştirilmesi, önemli hastalıklardan korunmada oldukça etkilidir. Bu nedenle çocuklara hastalıkların bulaşma yolları anlatılıp, korunmada en başta gelen yöntem olan bireysel temizlik öğretilmelidir."

AA

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Ondokuz Mayıs ÜniversitesiÖğretim Üyesi AvcıEl Yıkama
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