Kadınları kadın yapan özelliklerin oluşmasındaki en önemli faktörlerden birisi de östrojen hormonudur. Kız çocuklarında meme yapısının değişmesi östrojen hormonunun salgılanmaya başlaması ile ortaya çıkar.
Meme kanserinin gelişmesinde de en önemli etkenlerin başında östrojen hormonu gelmektedir. Yüksek risk taşıyan kadınlarda, bu hormonun etkisini önlemek için çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçların çeşitli yan etkileri olabilmektedir. Bazen bu amaca yönelik olarak cerrahi girişimler de uygulanabilmektedir.
Östrojen hormonunun kandaki seviyesinin azaltılması için en doğal yol düzenli aerobik egzersiz yapılmasıdır.
Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir çalışmada 34 yaş üzerindeki kadınlarda her 100 dakika aerobik egzersiz sonucu idrardaki östrojen seviyesinin % 3.6 oranında azaldığı gösterilmiştir.
Yapılan egzersizin diğer cerrahi veya ilaç kullanılması yoluyla risk azaltma yöntemlerine göre çok daha zararsız ve az yan etkisinin olduğu biliniyor.
Özellikle meme dokusu yoğun olan kadınlarda hem meme kanseri
riski artmakta, hem de mevcut meme kanserinin tanısını koymak zorlaşmaktadır. Bu kadınlarında düzenli egzersiz ile kandaki östrojen seviyesini düşürerek memedeki yoğun dokunun azaltılması mümkün olmaktadır. Aynı zamanda meme kanseri belirtileri
konusunda bilgi sahibi olmak kanseri teşhis etmede önemli bir rol oynamaktadır.
Haftada en az 4 gün 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak en basit egzersiz yöntemidir. Ayrıca spor salonlarında yapılan koşma, ağırlık kaldırma veya aletlerle çalışma gibi yöntemlerde etkili olmaktadır.
Türkiye Meme Vakfı olarak tüm kadınlarımızı egzersize davet ediyoruz.
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