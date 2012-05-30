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Eğitimlilerin tercihi normal doğum

Uzmanlar, gelişmiş ülkelerde eğitimli insanların normal doğumu,Türkiye'de ise daha çok sezaryeni tercih ettiğini belirtti.

Eğitimlilerin tercihi normal doğum

Uzmanlar, gelişmiş ülkelerde eğitimli insanların normal doğumu,Türkiye'de ise daha çok sezaryeni tercih ettiğini belirtti.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 16:44
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Eğitimlilerin tercihi normal doğum

KAHRAMANMARAŞ

 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kürtaj ve sezaryenin risklerine değindi.
Hayati önemin olduğu durumlar dışında hiç bir zaman kürtajı tasvip etmediklerini ifade eden ve ailelere korunma yöntemi ile aile planlamasını öneren Kıran, kürtajın bir doğum kontrol yöntemi olmadığını vurgulayarak, ''Kürtaja biz de karşıyız. İllegal kürtajın çok başka riskleri var. İllegal kürtajda anne ve baba izni alınmıyor. Miras hukuku gibi bambaşka riskler devreye giriyor'' diye konuştu.
 
''Sezaryeni çalışan ve kariyer sahibi kadınlar tercih ediyor''
Normal doğumun bir çok avantajının bulunduğunu anlatan Kıran, ''Normal doğumda anne daha erken yemek yemeye başlıyor, daha kolay ayağa kalkıyor, bebeğiyle daha erken ilgilenmeye başlıyor'' dedi.
Kıran, şöyle devam etti:
''Gelişmiş ülkelerde eğitim seviyesi arttıkça insanlar normal doğumu tercih ediyor. Fakat bizde eğitimli kesimde sezaryenli doğum oranı daha yüksek. Yani gelişmiş ülkelerde eğitimli insanlar normal doğum yapıyor; bizde eğitimli insanlar sezaryen yapıyor ve çok ters bir durum var.''

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 08:45
Anahtar Kelimeler:
SezaryenEğitimlilerKahramanmaraşNormal Doğum
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