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Edirne'nin "sağlık üssü" Balkanlar'dan da ilgi görüyor

Türkiye'deki önemli sağlık yatırımlarından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, son teknoloji cihazları, modern mimarisi ve otel konforundaki hasta odalarıyla bölge halkının yanı sıra Balkan ülkelerindeki bazı hastalar tarafından da tercih ediliyor.

Edirne'nin "sağlık üssü" Balkanlar'dan da ilgi görüyor

Türkiye'deki önemli sağlık yatırımlarından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, son teknoloji cihazları, modern mimarisi ve otel konforundaki hasta odalarıyla bölge halkının yanı sıra Balkan ülkelerindeki bazı hastalar tarafından da tercih ediliyor.

22 Haziran 2018 Cuma 11:57
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Edirne'nin "sağlık üssü" Balkanlar'dan da ilgi görüyor

EDİRNE -  Türkiye'deki önemli sağlık yatırımlarından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, son teknoloji cihazları, modern mimarisi ve otel konforundaki hasta odalarıyla Trakya bölgesinin yanı sıra Balkan ülkelerindeki bazı hastalara da şifa dağıtıyor.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla şehir hastaneleri konusunda çok büyük atılımların gerçekleştirildiğini söyledi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin, şehir hastanelerine yakın büyüklükte ve hizmet kalitesinde olduğunu belirten Kalkan, "80 bin metrekare kapalı alanı, 100 küsur dönüm arazi üzerinde yerleşmesi, 460 yatak kapasitesi, bütün sosyal ve nitelikli donatıları ve gerekli tıp hizmetleriyle Edirne, Trakya ve Balkanlar'a soydaşlarımıza hizmet veriyor. Hastanemizin her açıdan taşıdığı potansiyel, sağlık turizmi açsından taşıdığı potansiyel, çok çok ileri düzeyde. Sağlık turizmi açısından burayı önemli bir üs olarak konumlandırmış durumdayız. Bakanlığımızın uzun yıllardır yaptığı hazırlıklar da bu güzergahta devam ediyor." diye konuştu.

"Bu hizmetleri daha da ileriye taşıyacağız"

Hastanenin sağlık turizmi akreditasyon belgesi aldığını anlatan Kalkan, şunları kaydetti:

"Tüm Balkanlar'da önemli merkezlerde ofisler açarak, hastanemizin tanıtımını yapmak istiyoruz. Balkanlar'dan hastanemize gelip sağlık hizmeti alan insanlar da bu farkı fark ediyor. Onların tanıtımlarıyla da önemli bir sağlık turizmi girdisi yaşamaya başladık. 2017'de yurt dışından gelen 600 hastaya uluslararası hasta birimi tarafından hizmet verildi. Bulgarca, Sırpça, Arnavutça, Makedonca, Boşnakça başta olmak üzere çeşitli dillerde tanıtım rehberleri hazırladık. Bunları hastalarımızla buluşturduk. 2 yıldır yoğunlaştığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. İnşallah bu hizmetleri daha da ileriye taşıyacağız. Bu yıl da ocak ve mayıs ayları içerisinde yurt dışından gelen 200 hastaya hizmet verildi. Tüm Balkan ülkelerine ambulanslarımız gidip hastaları alıp gelmektedir."

Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Gürcistan, Almanya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Suriye gibi çeşitli ülkelerden gelenlerin sağlık hizmeti aldığını anlatan Kalkan, Osmanlı'nın mirası Sultan 2. Bayezid Edirne Darüşşifası'ndan feyz alarak çalışmaları sürdüklerini vurguladı.

Sağlık turizmi akreditasyon belgesi aldı

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Talha Sütçü de sağlık turizmi akreditasyon belgesi alınmasının ardından özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen soydaşların ilgisiyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Hastanede Türkçe bilmeyenler için tercüman hizmeti verdiklerini belirten Sütçü, "Arap ülkelerinden gelenlere ve özellikle Suriyelilere tercüman hizmeti veriyoruz ve onlarla da aynı şekilde ilgileniyoruz. Sağlık turizmi son dönemlerde çok popüler ve biz bu konuda öncü olmak istiyoruz." dedi.

"İnsanın yüreği açılıyor burada"

Yunanistan'ın Gümülcine şehrine bağlı Domroköy köyünden gelen 64 yaşındaki Eşref Ahmet, hastanede onkoloji tedavisi görüyor.

Ahmet, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğünü dile getirerek, "Yunanistan'da tedavi olmadım. Bu benim kendi tercihim. Burada doktorlar ve hizmet iyi, her şey çok güzel, hastane pırıl pırıl. İnsanın yüreği açılıyor burada. Sağlık personeli bizimle çok güzel ilgileniyor." diye konuştu

Babasının hastalığı nedeniyle 2016'dan bu yana Edirne'ye geldiklerini anlatan Eşref Enver ise hastaneden ve sağlık personelinden memnun olduklarını ifade etti.

Herkesin kendilerine misafir gibi davrandığını anlatan Enver, "Türkiye'den Allah razı olsun. Batı Trakya'dan da hastalar buraya geliyor, sağ olsunlar bizlerle çok ilgileniyorlar. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde oldu bunlar." şeklinde konuştu.

Eşinin tedavisi için hastaneye gelen Figen Yıldırım da hastanenin ve ortamın çok temiz olduğunu belirterek, "Her şey çok rahat. Biz bu ilgiyi çok yerde görmedik açıkçası. Hastanelerimiz eskiden berbat durumdaydı. Kuyruklar, sıralar vardı, şimdi öyle bir şey yok. Sanki özel bir yerdesin ve hemen bakıma alıyorlar. İlgi çok fazla, vatandaş olarak çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneSağlık üssüBalkanlar
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