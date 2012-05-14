Eczaneler artık sağlık hizmet sunucusu

ANKARA - Sağlık Bakanı Akdağ, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, eczacılığın, insanlık tarihi boyunca varlığını ve işlevselliğini koruyan, toplumların yaşamlarındaki önemini hiç yitirmeyen mesleklerden birisi olduğunu, eczacıların, toplumsal yaşam içindeki vazgeçilmezliğini sürdüğünü ifade etti.



Bakanlığın, eczacıları her zaman, sağlık hizmetinin sunulmasında en önemli paydaşlardan biri gördüklerini vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

''Bugüne kadar, eczacılarımızın sorunlarının çözülüp çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki yeterliliklerinin ve sundukları hizmetlerin kalitesinin artırılması, sağlık sistemimiz ve toplum içinde hak ettikleri saygıyı ve itibarı görmelerinin sağlanması adına sürekli iyileştirmeler yaptık.

Yine geçtiğimiz haftalarda yaptığımız kanun çalışmaları TBMM alt komisyonunda kabul edildi. Bu kanun ile eczacılığı yalnızca ticarethane açma ve mesul müdürlük değil, ilacın üretiminden dağıtımına kadar tüm aşamalardan sorumlu 'sağlık hizmet sunucusu' olarak yeniden tanımlıyoruz.

Yaptığımız düzenlemelerle geleneksel tıbbi ürünler, alternatif tedavi yöntemi ürünleri, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların da eczacılar kontrolünde vatandaşımıza sunulması büyük bir boşluğu ve denetimsizliği giderecek ve toplum sağlığını koruma görevini perçinleyecektir.

Bir anlamda hastalara tıbbi danışmanlık yapan eczacılarımızın, bu büyük sorumluluğun farkında ve bilincinde olduğuna inanıyorum.''

Bakan Akdağ ayrıca tüm eczacıların Eczacılık Günü'nü kutladı.

