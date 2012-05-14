Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Eczaneler artık sağlık hizmet sunucusu

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Eczacılık Kanunu'ndakş değişiklikle birlikte eczacıların artık yalnızca ticaret yapan işletmeler olmadığının altını çizdi

Eczaneler artık sağlık hizmet sunucusu

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Eczacılık Kanunu'ndakş değişiklikle birlikte eczacıların artık yalnızca ticaret yapan işletmeler olmadığının altını çizdi

14 Mayıs 2012 Pazartesi 15:48
624 Okunma
Eczaneler artık sağlık hizmet sunucusu
ANKARA - Sağlık Bakanı Akdağ, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, eczacılığın, insanlık tarihi boyunca varlığını ve işlevselliğini koruyan, toplumların yaşamlarındaki önemini hiç yitirmeyen mesleklerden birisi olduğunu, eczacıların, toplumsal yaşam içindeki vazgeçilmezliğini sürdüğünü ifade etti.

Bakanlığın, eczacıları her zaman, sağlık hizmetinin sunulmasında en önemli paydaşlardan biri gördüklerini vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:
''Bugüne kadar, eczacılarımızın sorunlarının çözülüp çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki yeterliliklerinin ve sundukları hizmetlerin kalitesinin artırılması, sağlık sistemimiz ve toplum içinde hak ettikleri saygıyı ve itibarı görmelerinin sağlanması adına sürekli iyileştirmeler yaptık.
Yine geçtiğimiz haftalarda yaptığımız kanun çalışmaları TBMM alt komisyonunda kabul edildi. Bu kanun ile eczacılığı yalnızca ticarethane açma ve mesul müdürlük değil, ilacın üretiminden dağıtımına kadar tüm aşamalardan sorumlu 'sağlık hizmet sunucusu' olarak yeniden tanımlıyoruz.
Yaptığımız düzenlemelerle geleneksel tıbbi ürünler, alternatif tedavi yöntemi ürünleri, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların da eczacılar kontrolünde vatandaşımıza sunulması büyük bir boşluğu ve denetimsizliği giderecek ve toplum sağlığını koruma görevini perçinleyecektir.
Bir anlamda hastalara tıbbi danışmanlık yapan eczacılarımızın, bu büyük sorumluluğun farkında ve bilincinde olduğuna inanıyorum.''
Bakan Akdağ ayrıca tüm eczacıların Eczacılık Günü'nü kutladı.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 07:48
Anahtar Kelimeler:
Eczane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ