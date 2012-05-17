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Eczacılıkta yeni dönem başlıyor

Eczane ve Eczacılık Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Eczacılıkta yeni dönem başlıyor

Eczane ve Eczacılık Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

17 Mayıs 2012 Perşembe 17:13
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Eczacılıkta yeni dönem başlıyor

TBMM

TBMM Genel Kurulu'nda, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.
Kanuna göre, eczane açılabilmesi için gerekli olan ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunların çözüm yeri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olacak. Eczane açmak üzere ruhsatnamesini almış bir eczacı, belediyeden ayrıca bir işyeri ruhsatı almayacak ve ödeme yapmayacak.
Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre, en az 3 bin 500 kişiye bir eczane düşecek şekilde düzenlenecek. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczane açılmasına izin verilecek. Ancak, bu şekilde açılan eczanelerin başka yerlere naklinde nüfus kriteri göz önünde tutulacak. Aynı ilçede faaliyet gösteren eczanelerin nakilleri ile doğal afet ve mücbir sebep nedeniyle nüfus azalması halinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin naklinde, nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmayacak.         
Eczane açılması için kriterler belirlenirken ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre sınıflandırma yapılacak. Bu sınıflandırmaya göre, ilçelere ''ilçe katsayısı'' verilecek. Eczacılara, o ilçedeki mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının çarpımı kadar hizmet puanı verilecek. 
Eczane açmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl süreyle, bir eczanede ''yardımcı eczacı'' olarak çalışmak zorunda olacak.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 09:14
Anahtar Kelimeler:
Eczacılık
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