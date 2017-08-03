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Ebola virüsü spermde iki yıl yaşayabiliyor

Ebola virüsünün, hastalığa yakalanıp atlatan kişilerin sperminde iki yıldan fazla yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı.

Ebola virüsü spermde iki yıl yaşayabiliyor

Ebola virüsünün, hastalığa yakalanıp atlatan kişilerin sperminde iki yıldan fazla yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:28
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Ebola virüsü spermde iki yıl yaşayabiliyor

Sonuçları "Open Forum Infectious Diseases"de yayımlanan çalışmada, genetik materyali RNA'dan oluşan Ebola virüsünün, enfeksiyona yakalanma tarihinin üzerinden iki yıldan fazla zaman geçtikten sonra bile spermde canlı kaldığını ortaya koydu.

Kuzey Karolina Üniversitenden araştırmacıların yürüttüğü, Merkezi ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Klinik Araştırmalar Yönetimi ve Liberya'daki Elwa Hastanesinin katkı sağladığı çalışmada, daha önce hastalığa yakalanan ve tedavi olan 149 erkekten sperm örneği alındı, 13'ünde Ebola virüsüne rastlandı.

Bu 13 erkeğin 11'inde Ebola enfeksiyonuna yakalandıkları tarihin üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen test sonuçlarının pozitif çıkması dikkati çekti.

Çalışmada spermlerinde Ebola virüsü saptanan erkeklerde görme problemlerinin, rastlanmayan katılımcılardan daha yüksek olduğu da saptandı.

Araştırmacılar, ayrıca test sonucu pozitif çıkan erkeklerin, negatif çıkanlardan daha yaşlı olma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

Bilim adamları, bulgular doğrultusunda Ebola'ya yakalanıp hastalığı atlatan erkeklere, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) geçen yıl yaptığı bir yıl süresince korunmalı cinsel ilişki tavsiyesinin revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ebola VirüsüSpermKorunmalı Cinsel IlişkiEbola
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