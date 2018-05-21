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"Ebola salgınıyla başa çıkmak için 2014'e göre daha iyi konumdayız"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, Ebola salgınına karşı mücadelede 2014'e göre çok daha iyi konumda olduklarını söyledi.

"Ebola salgınıyla başa çıkmak için 2014'e göre daha iyi konumdayız"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, Ebola salgınına karşı mücadelede 2014'e göre çok daha iyi konumda olduklarını söyledi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:36
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"Ebola salgınıyla başa çıkmak için 2014'e göre daha iyi konumdayız"

71. Dünya Sağlık Asamblesi, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başladı.

Asamble'nin açılışında konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom,  Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınına yönelik aşı kampanyasını bugün başlattıklarını duyurdu.

Geçen hafta ekibiyle KDC'yi ziyaret ettiğini anımsatan Adhanom, ülkedeki sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı övgüde bulundu.

Adhanom, "Hastaneye vardığımızda sağlık çalışanları bize Ebola bulaşmasından dolayı gerçekten endişe duyuyorlardı. Biz de onlara 'Endişe etmenize gerek yok. Siz kendinizi her gün riske atıyorsunuz' dedik." diye konuştu.

KDC'de kent merkezlerinde de Ebola vakası görülmesinden dolayı endişe duyduklarını vurgulayan Adhanom, "Fakat bu salgınla başa çıkmak için 2014'e göre çok daha iyi konumdayız." dedi.

Adhanom, İsviçre'deki DSÖ merkezinden, bölgesel ofislere kadar Ebola'ya karşı verdikleri mücadeleden dolayı çalışanlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Sıfır tolerans vurgusu

Son aylarda, uluslararası bazı insani yardım kuruluşlarındaki cinsel istismar olaylarından haberdar olduklarını da aktaran Adhanom, "Açıkça belirtmeliyim ki DSÖ cinsel taciz, cinsel sömürü ve istismarına sıfır tolerans göstermektedir." ifadesini kullandı.

Adhanom, dünyada sağlık alanında yeni aktörler ortaya çıkmasına rağmen, DSÖ'nün dünyada hala en büyük sağlık organizasyonu olma özelliğini sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan AA muhabirinin DSÖ kaynaklarından edindiği bilgiye göre, KDC'de bugün başlayan Ebola aşı kampanyasında öncelik sağlık çalışanlarına verildi.

Ebola salgını 25 can aldı

DSÖ'ye göre, KDC'nin, Bikoro, Iboko, Wangata ve Mbandaka bölgelerindeki salgında 4 Nisan'dan bu yana 45 vaka tespit edildi.

Ebola salgını nedeniyle ülkede geçen aydan bu yana üçü sağlık çalışanı olmak üzere ölenlerin sayısı 25'e çıktı.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında yaşanan salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

26 Mayıs'ta sona erecek 71. Dünya Sağlık Asamblesi'ne 194 üye ülkeden 4 bine yakın delegasyon katılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
71. Dünya Sağlık AsamblesiİsviçreCenevre
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