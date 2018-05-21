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Düzenli egzersiz kalp ve damarları genç tutuyor

Haftada 4 ya da 5 kez egzersiz yapmanın, atardamarların sertleşmesini engellediği bildirildi.

Düzenli egzersiz kalp ve damarları genç tutuyor

Haftada 4 ya da 5 kez egzersiz yapmanın, atardamarların sertleşmesini engellediği bildirildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:11
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Düzenli egzersiz kalp ve damarları genç tutuyor

Sonuçları "The Journal of Physiology" dergisinde yayımlanan araştırmada, 60'lı yaşlarındaki 100 kişinin egzersiz geçmişleri incelendi ve atardamarlarındaki sertleşme oranı ölçüldü.

İngiliz bilim adamlarının yaptığı araştırmada, ömür boyu haftada 2 ya da 3 kez 30'ar dakikalık egzersizin, boyna ve başa kan akışını sağlayan orta büyüklükteki atardamarları daha genç tuttuğu gözlendi.

Araştırmada ayrıca haftada 4 ya da 5 kez egzersizin, hem orta büyüklükteki hem de göğse ve karın bölgesine kan akışını sağlayan büyük atardamarların genç kalmasını sağladığı görüldü.

Araştırmada, beslenme, sosyal sınıf ve eğitim gibi faktörlerin dikkate alınmadığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
The Journal Of PhysiologyDüzenli Egzersiz
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