Duruş bozuklukları boyun fıtığına neden oluyor!

SUMRU AYDIN



Boyun Ağrıları neden olur?

Boyun omurları hareketli bir yapıya sahip olduğu için boyun ağrısı sık görülür. Erişkin yaş grubunda insanların yarısı yaşamlarında en az bir kez boyun ağrısı geçirmişlerdir.

Boyun ağrılarının en sık nedeni mekanik boyun ağrısı olarak tanımlanan kas-eklem ağrılarıdır. Çoğunlukla ters hareketler sonucu zorlanma, boyun kaslarını veya bağ dokuyu etkileyen küçük zedelenmeler nedeniyle olur. Bu ağrı 2-3 gün içerisinde giderek azalır ve 1-2 hafta içerisinde kaybolur. Bazen kronikleşir ve stres, gerginlik, üzüntü sonrası veya soğuk hava akımları sonrası tutulma şeklinde akut ataklar halinde şiddetlenebilir. Kötü postür bu ağrının en önemli nedenidir.

Boyun ağrısı; fibromyalji, omurga ve disk dejenerasyonu (spondiloz- kireçlenme), disk hernisi (boyun fıtığı), servikal omurgada kanal darlığı, artrit ve romatizmal hastalıklar, nadiren kanser veya menenjit nedeniyle gelişebilir.

Doktora ne zaman başvurmalıyım?

Ağrı kola doğru yayılıyorsa

Ellerde kollarda yanma, uyuşma ve güçsüzlük geliştiyse

Ağrı kesicilere cevap vermiyorsa

1 haftayı geçen ağrılarda

Kaza ya da boyun veya başa alınan darbe sonrası ağrı gelişiyorsa,

Bacaklarda güçsüzlük veya kol ve bacaklarda koordinasyon kaybı eşlik ediyorsa,

Boyun ağrısına ateş veya başağrısı eşlik ediyorsa,

Ense sertliğiniz nedeniyle çenenizi göğsünüze değdirmekte zorlanıyorsanız

Boyun fıtıklarından bahseder misiniz?

Travmalar, zorlamalar, kazalar veya yaşlandıkça diskin merkezi su içeriğini kaybetmesi, diskin yastıklama görevini eskisi kadar iyi yapamaz hale getirebilir. Disk bozulmaya devam ettikçe dış tabakası da yırtılabilir ve diskin merkezi dış tabakadaki bir yırtıktan çıkarak sinirlerin ve omuriliğin yer aldığı boşluğa taşarak boyun fıtığına neden olur. Boyun fıtıkları diskdeki dejenerasyon sonucu hafta veya aylar içinde yavaş yavaş ortaya çıktığı gibi, boyunda öne ani bükülme, başın geriye ani gerilmesi, kaza ve ya düşme ile boyunda bükülme hareketleri veya ağır kaldırmaya bağlı boyun omurlarında gelişen ani stres sonucu gelişebilir. Bazen şiddetli bir hapşırık veya öksürük bile yapısı bozulmuş diskte fıtığın gelişimine yol açabilir. En sık C5-6 ve C6-7 düzeylerinde görülür.

Boyun fıtığında risk faktörleri nelerdir?

Yaş: Yaşlandıkça disk içeriğindeki su miktarı azalır, kurumaya başlar, yavaş yavaş gücü ve esnekliği azalır

Yaşam tarzı: Hareketsiz, egzersiz ve spordan uzak yaşam, dengesiz beslenme, sigara kullanımı disk yapısını olumsuz etkiler. Yoğun stresli ve gergin yaşam ise kaslarda istemsiz kasılma ve spazma yol açar.

Duruş bozuklukları: Kambur duruş, uzun süreli boynu bükülü, yamuk veya gergin şekilde tutacak şekilde durulması veya bu pozisyonlarda koltukta veya kanepede uyuma alışkanlıkları, ergonomik olmayan koşullarda masa başı veya tezgahta çalışma vs.

Yapısal bozukluklar: Boyun kaslarında, bağlarda zayıflık, omurga yapısal bozuklukları

Ağırlık: Dengesiz ağır kaldırma tek taraflı ağır çanta taşıma vs.

Minör ve majör travmalar: Boyuna veya başa alınan darbeler, motorlu araç kazalarında ani olarak boynun öne ve arkaya aşırı eğilmesi, boyun kütletme alışkanlığı vs.

Boyun fıtığında tanı sürecinden bahseder misiniz?

Boyun fıtığında tanı iyi bir muayene ile başlar. Hastanın şikayeti, hastalığın süreci ve gelişimi, tetikleyen koşullar sorgulanır. Ayrıntılı muayene ile kas kuvveti, duyu kayıpları ve reflekslere bakılır. Yumuşak doku ve fıtıkları görüntülemek için Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) , kemik yapıyı değerlendirmek için servikal röntgen veya bilgisayarlı tomografi (BT), sinir fonsiyonlarını değerlendirmek için elektromiyografi (EMG) tetkikleri istenebilir.

Haftaya: Boyun fıtığı teşhis ve tedavi yöntemleri!