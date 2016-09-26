Dünyanın üçte biri obez olma yolunda

Sağlıksız veya yetersiz beslenmenin, dünyada her üç kişiden birini etkilediği, beş yaşından küçük çocukların dörtte birinin büyümesini engellediği bildirildi.

Bağımsız Beslenmede Tarım ve Gıda Sistemleri Küresel Paneli'nin Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütüne sunduğu raporda, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun üçte birinin obez ya da aşırı kilolu olabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, halihazırda iki milyar kişinin sağlıklı kalmalarını sağlayacak vitamin ve minerallerden yoksun olduğu da vurgulandı.

Gelişmiş ülkelerdeki yağlı ve işlenmiş gıdalarla bağlantılı kalp rahatsızlığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların, gelişmekte olan ülkelerde de ortaya çıktığı kaydedilen raporda, dünya genelinde beslenme konusunda mevcut eğilimlerin, gelecek 20 yıl içinde daha da kötüleşeceği uyarısı yapıldı.

Raporda, sağlıksız beslenmeyle AIDS ve sıtmayla olduğu gibi küresel çapta mücadele edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Kötü beslenme yaşamdan daha fazla yıl çalıyor

Rapora göre, anne ve çocukların kötü beslenmesi, yüksek tansiyon ve beslenmeyle ilişkili diğer risk faktörlerinin her biri, kişinin yaşamından sigara, hava kirliliği, sıhhi temizlik koşulları ve korunmasız cinsel ilişkiden daha fazla yıl çalıyor.

Yetersiz beslenmeyle mücadele konusunda çok büyük ilerleme kaydedildiği ancak hala 800 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu ifade edilen raporda, gelecek 20 yılda nüfus arttıkça daha kötü bir tablonun öngörüldüğü, 2050 yılına kadar Asya ve Afrika'da iki milyar kişinin daha doyurulması gerekeceği bildirildi.

Raporda, çok sayıda ülkenin yetersiz beslenmeden obeziteyle mücadele kaydığına, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de 2030 yılına kadar nüfusun yarısının ya obez ya da aşırı kilolu olmasının tahmin edildiğine işaret edildi.

İklim değişikliği yarım milyon kişiyi daha öldürebilir

İklim değişikliği tehdidine de değinilen raporda, bu durumun, çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde yarım milyon kişinin daha ölümüne yol açabileceği, çalışmaların, iklim değişikliğinin, açlığın çok yaygın görüldüğü tropik bölgelerde mahsul verimini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Raporda dikkat çekilen bir diğer tehdit de atmosferdeki karbondioksit oranı oldu. Bunun, tohumların ve bitki köklerinin çinko içeriğini etkileyeceği ve 138 milyon kişiyi çinko eksikliği sorunuyla karşı karşıya bırakabileceği belirtildi.