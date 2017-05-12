Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94978
ALTIN
141.074
DOLAR
3.5662
STERLIN
4.5944
EURO
3.8952
Annem toprak - kızım toprak
TOPRAK ANA GÜNÜN KUTLU OLSUN…
Cem İlkel finalde
Cem İlkel finalde
FETÖ'ye 'himmet' iddianamesi
FETÖ'ye 'himmet' iddianamesi
Meclisten 'engelli haritası'
Meclisten 'engelli haritası'
Otizmi müzikle aşıyorlar
Otizmi müzikle aşıyorlar

“Dünyanın en kaliteli omega 3 balık yağı”

Japonya'da yüz yılın sağlık üçgeni ödülünü alan Kyani sağlık üçgeni artık Türkiye'de…

“Dünyanın en kaliteli omega 3 balık yağı”

Japonya'da yüz yılın sağlık üçgeni ödülünü alan Kyani sağlık üçgeni artık Türkiye'de…

12 Mayıs 2017 Cuma 14:21
89 Okunma
“Dünyanın en kaliteli omega 3 balık yağı”

Dünya'da aynı anda 64 ülkede satışa sunulan bu önemli ürün E ticaret yöntemi ile satılmakta olup Ülkemiz Türkiye'de ise satış rekorları kırmakta. 64 ülke sıralamasında ikinci duruma çıkmıştır. Sağlık konusunda her ne kadar atalarımız herşeyin başı sağlık demiş olsada biz hastaneye düşecek kadar hastalanmadıkça sağlığımızın kıymetini bilmemekteyiz.

Sağlık elden gittikten sonra ise; Maddi imkânları olanlar milyonlar harcarken olmayanlar yakınları, dostları hatta kocakarı ilaçlarından medet aramaya başlarlar. Birçok kişi ise alternatif tıp adı altında bitkisel ürünlere yönelirler.

İnsanoğlunun yeni ürünler çıkmaz ise şu ana kadar çıkmış ve yüz yılın sağlık üçgeni olarak bilinen Kyani sağlık üçgeninden faydalanması sağlıklı nesillerin oluşmasına en büyük katkıyı sağlayacaktır…

Aşağıda belirttiğimiz web sayfasında ürünleri inceleyebilir hatta ilk siparişinizi verebilirsiniz..

.

www.senaliza.kyani.com

www.senaliza.kyani.net

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
JaponyaOmega 3Balık YağıOmega 3 Balık YağıKyaniSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye, kalp ve damar cerrahisinde dünya üçüncüsü"
"Türkiye, kalp ve damar cerrahisinde dünya üçüncüsü"
Epila tüy dökücü sprey eczanelerde varmı?
Epila tüy dökücü sprey eczanelerde varmı?
Akran zorbalığı yetişkinlikte sağlık sorunlarına yol açıyor
Akran zorbalığı yetişkinlikte sağlık sorunlarına yol açıyor
'İnme merkezleri' hayat kurtarıyor
'İnme merkezleri' hayat kurtarıyor
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç kullanımına dikkat
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç kullanımına dikkat
Küçük Emir Ege ilik nakli bekliyor
Küçük Emir Ege ilik nakli bekliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ