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Dünyada nadiren uygulanan operasyonla sağlığına kavuştu

Karnındaki büyük atar damarın tamamen tıkanması nedeniyle yürümekte güçlük çeken 63 yaşındaki Ekici, Mersin Şehir Hastanesinde kapalı yöntemle damarının açıldığı günün ertesinde taburcu edildi.

Dünyada nadiren uygulanan operasyonla sağlığına kavuştu

Karnındaki büyük atar damarın tamamen tıkanması nedeniyle yürümekte güçlük çeken 63 yaşındaki Ekici, Mersin Şehir Hastanesinde kapalı yöntemle damarının açıldığı günün ertesinde taburcu edildi.

16 Haziran 2017 Cuma 12:55
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Dünyada nadiren uygulanan operasyonla sağlığına kavuştu

MERSİN -  Mersin'de, karnındaki büyük atar damarın (aort damarı) yüzde 100 tıkanık olması nedeniyle yürümekte güçlük çeken 63 yaşındaki hasta, Mersin Şehir Hastanesinde, dünyada nadiren gerçekleştirildiği bildirilen kapalı yöntemle yapılan operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Tarsus ilçesinde yaşayan Yusuf Ekici, son dönemlerde yürümekte güçlük çekmesi ve bir bacağını hissedememesi üzerine önce Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu. Ekici, yapılan tetkiklerin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burada Kalp Damar Cerrahisi uzmanları Opr. Dr. Esra Ertürk Tekin ve Opr. Dr. Mehmet Ali Yılmaz'ın muayene ettiği Yusuf Ekici'nin, karın içerisindeki aort damarının tıkalı olduğu belirlendi.

"Leiriche Sendromu" teşhisi konan Ekici, dünyada nadir olarak gerçekleştirildiği belirtilen kapalı yöntemle damardaki tıkanıklık açılıp bir gün sonra da taburcu edildi.

Opr. Dr. Esra Ertürk Tekin, hastanın karın içindeki büyük atar damarının tıkalı olduğunu ve bunun normalde açık yöntemle yapılan ameliyatla açılabildiğini söyledi.

Mersin Şehir Hastanesinin uygun şartları sayesinde bu kez operasyonu kapalı yöntemle yapma yoluna gittiklerini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Bu ameliyat her hastanede yapılamıyor. Mersin'de ve Çukurova'da ilk kez biz yaptık. Açık ameliyat yerine kapalı yapmamız önemli. Biz kapalı yöntemle anjiyo ünitemizde yaparak ana damarını açmış olduk. Dünyada bu ameliyatlar genelde açık yöntemle yapılıyor ve bu, kişinin hastanede kalış suresini, ağrılarını, sıkıntılarını artırıyor. Biz hasta konforu için dünyada çok az denenen bir yöntemle kapalı olarak yaptık bunu. Operasyonda anjiyo, balon ve stent yöntemiyle hastamızın damarını açtık."

Esra Ertürk Tekin, hastanın sağlık durumunun şu an iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 16.06.2017 13:02
Anahtar Kelimeler:
Atar DamarOperasyonNadir Uygulama
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