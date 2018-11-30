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'Dünyada her yıl 3,3 milyon kişi alkolden ölüyor'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, "Dünya çapında her yıl 3,3 milyon kişi zararlı alkol kullanımından ölmekte ve alkole bağlı ölümler bütün ölümlerin yüzde 5,9'unu oluşturmaktadır." dedi.

'Dünyada her yıl 3,3 milyon kişi alkolden ölüyor'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, "Dünya çapında her yıl 3,3 milyon kişi zararlı alkol kullanımından ölmekte ve alkole bağlı ölümler bütün ölümlerin yüzde 5,9'unu oluşturmaktadır." dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 15:14
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'Dünyada her yıl 3,3 milyon kişi alkolden ölüyor'

ANTALYA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, alkol ve madde bağımlılığınınzararlarına işaret ederek "Dünya çapında her yıl 3,3 milyon kişi zararlı alkol kullanımından ölmekte ve alkole bağlı ölümler bütün ölümlerin yüzde 5,9'unu oluşturmaktadır." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUMER) tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde "Bağımlılıkta iyileşme: Nasıl olur?Neden olmasın?" temasıyla gerçekleştirilen 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlıları Kongresi'ne, 600'ün üzerinde akademisyen, doktor, hemşire ve psikolog katıldı.

Prof. Dr. Sadrettin Pençe, kongrenin açılışında, alkol ve madde kullanımının tıbbi, hukuki, sosyal ve güvenlik boyutları bulunan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Alkol ve madde bağımlılığının, sadece bireyi değil, aynı zamanda bireyin ailesini, çevresini, iş yaşamını ve toplumu olumsuz etkileyen, koruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla ele alınması gerektiğini anlatan Pençe, şunları kaydetti:

"2016 yılı dünya uyuşturucu raporuna göre, dünyada 2014 yılında 247 milyon kişinin madde kullandığı, 29 milyon kişinin de madde kullanım bozukluğuna bağlı sorun yaşadığı tahmin edilmektedir. Dünya çapında her yıl 3,3 milyon kişi zararlı alkol kullanımından ölmekte ve alkole bağlı ölümler bütün ölümlerin yüzde 5,9'unu oluşturmaktadır. Alkolün zararlı kullanımı toplam hastalık yükünün yüzde 5,1'ini oluşturuyor. Bu durum toplumlara sosyal ve ekonomik yük oluşturmaktadır. Madde kullanımına bağlı ölümler de genç nüfus için önde gelen ölüm nedenleri arasındadır. Ülkemizde sadece 2016 yılında 825 kişi maddeyle ilişkili olarak hayatını kaybetmiştir."

Pençe, alkol ve madde kullanımının, bulaşıcı hastalıklara ve önemli sağlık problemlerine yol açtığını vurgulayarak bağımlılığın alkol ve maddenin yanı sıra tütün ve tütün ürünleri, teknoloji, kumar, kafein, yeme gibi çeşitli türlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve İVEK Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün katıldığı kongre, 2 Aralık'ta sona erecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAlkol
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