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Dünya nüfusunun üçte biri obez

ABD'de yapılan bir araştırma dünyada 2 milyardan fazla kişinin obez olduğunu ortaya koydu.

Dünya nüfusunun üçte biri obez

ABD'de yapılan bir araştırma dünyada 2 milyardan fazla kişinin obez olduğunu ortaya koydu.

13 Haziran 2017 Salı 14:35
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Dünya nüfusunun üçte biri obez

New England Tıp Dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, 2 binden fazla sağlık uzmanı 195 ülke ve bölgede 68 milyon kişinin sağlık verilerini inceledi. Çalışmada, 1980-2015 yıllarında 73 ülkedeki obezite oranlarında yaklaşık yüzde 40 artış tespit edildi.

Çalışmaya göre, söz konusu dönemde obez kişi sayısındaki en yüksek artış yüzde 37 ile Mısır'da görüldü. Çocuklukta obezite oranındaki en yüksek artış, Çin ve Hindistan'da saptanırken, yetişkinlikte obezite oranındaki en yüksek artış ABD'de ve Çin'de görüldü.

Araştırma ekibinden Ashkan Afshin, "Obezite yaklaşık her üç kişiden birini etkileyen, çağımızın en zorlu halk sağlığı sorunlarından biridir." ifadesini kullandı.

Obez çocuk sayısı 42 milyona çıktı

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 1990'da 32 milyon olan obez çocuk sayısı 2013'te 42 milyona çıktı. Mevcut eğilimin sürmesi halinde bu rakamın 2025 yılında dünya genelinde 70 milyona yükseleceği belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
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