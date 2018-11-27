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Drone anne değil demokratik anne olun

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarhan, "Annelik stili olarak da 'buyurgan ve drone annelik' değil, demokratik annelik yapan ve çocuğuyla yatay ilişki kurabilen annelik tavsiye ediyoruz" dedi.

Drone anne değil demokratik anne olun

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarhan, "Annelik stili olarak da 'buyurgan ve drone annelik' değil, demokratik annelik yapan ve çocuğuyla yatay ilişki kurabilen annelik tavsiye ediyoruz" dedi.

27 Kasım 2018 Salı 13:55
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Drone anne değil demokratik anne olun

ERZURUM  - Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yaptığı açıklamada, çocuklarına bebeklik döneminde baktıkları gibi büyüdüklerinde de aynı hassasiyetle bakan anneleri "drone anne" diye tanımladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Tarhan, çocukların devamlı olarak üzerinde "drone" gibi dolaşıp çocuk nereye giderse takip eden, yediğine, içtiğine, giydiğine karışan ve her şeyine müdahale eden anne tiplerinin çocuklarında gelişimsel ve kişisel problemlerin ortaya çıktığını vurguladı.

"Drone anne"liğin kişisel bir sorun olduğunu ifade eden Tarhan, "Bu anneler çocuklarını bebeklik döneminde nasıl koruyor ve kolluyorsa, çocuk 10, 15, 20 yaşlarına geldiğinde halen aynı annelik stilini devam ettirir. Aşırı koruyucu ve müdahaleci annelik stili nedeniyle bu annelerin çocuklarında girişimcilik ve atılganlık özellikleri köreliyor, ezik ve tembel bir yapıya sahip çeşitli davranış bozukluğu meydana gelir." diye konuştu.

"Aşırı derecede kontrolcü anne, çocuğun ruhunu sıkıyor"

Nevzat Tarhan, "drone anneler"in aşırı derecede kontrolcü de olduklarını vurgulayarak, bu durumun "çocuğun ruhunu çok sıkan" annelik modeli olduğu için tehlike oluşturduğunu belirtti.

Özellikle ergenlik döneminde bazı çocukların bu durumu kabul edemediklerini ve anne çocuk arasında sürekli tartışma yaşandığını anlatan Tarhan, şöyle devam etti:

"Burada psikolojik açıdan o çocukta özerklik duygusu varsa böyle durumlardan dolayı o çocuğun anneye karşı hem sevgi hem de öfkesi ortaya çıkıyor, hatta anneyi defalarca kez öpüp ve onu bağırtıp ondan rahatlayan çocuk ortaya çıkıyor."

Prof. Dr. Tarhan, bu tür anneliğin çocuğun yetişmesi açısından doğru olmadığına vurgu yaparak, "(Drone anne) dediğimiz çocuğun üzerinde gölge gibi dolaşan, onun gölgesi gibi arkadaşlarıyla ilişkisini ve her şeyini bilen, ona sormadan bir şey yapılmasını istemeyen bir anne tipi vardır. Bu annelik stiline 'drone, işgalci ya da helikopter anne' de denilebilir. Bu anne tipinin çocukları bize geldiğinde, çocuğu bırakıp anneyi ve aileyi değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

"Drone anneliği terk etmezsek, çocuğu ailenin kölesi yaparız"

Bu tür annelerin yaptıklarının farkına varması durumunda kendini düzeltebildiğini söyleyen Tarhan, drone tipi annelerin, çocukların yeteneklerinin gelişmesine engel olduklarını aktardı.

Nevzat Tarhan, çocuk yetiştirmenin önemine de dikkati çekerek, şu uyarılarda bulundu:

"Anneler çocuk yetiştirirken olaya sabunu tutar gibi bakması lazım. Biz tatlı ve içinde sevgi olan disiplin öneriyoruz. Annelik stili olarak da 'buyurgan ve drone annelik' değil, demokratik annelik yapan ve çocuğuyla yatay ilişki kurabilen annelik tavsiye ediyoruz. Yani çocukla konuşan değil çocuğa danışan, onunla konuşurken göz teması kurabilmesi için aynı seviyeye inen annelik ve babalık tarzı ortaya çıkarsa, çocuk hem aileye ait olduğunu hem de özgür olduğunu hisseder. Drone anneliği terk etmek lazım, yoksa çocuğumuzu ailenin kölesi yaparız."

AA

Son Güncelleme: 27.11.2018 14:03
Anahtar Kelimeler:
Demokratik AnneDrone AnneÜsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarhan
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