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Dört gen pankreas kanserinde hayatta kalma şansını etkiliyor

Pankreas kanserinde hastaların yaşam süresinden dört gendeki değişimlerin sorumlu olduğu bildirildi.

Dört gen pankreas kanserinde hayatta kalma şansını etkiliyor

Pankreas kanserinde hastaların yaşam süresinden dört gendeki değişimlerin sorumlu olduğu bildirildi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 13:34
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Dört gen pankreas kanserinde hayatta kalma şansını etkiliyor

Pankreas kanserinde hastaların yaşam süresinden dört gendeki değişimlerin sorumlu olduğu bildirildi.

Sonuçları "JAMA Oncology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Rochester Üniversitesine bağlı Wilmot Kanser Enstitüsü, Dana Farber/Brigham ve Kadın Kanser Merkezi ile Stanford Kanser Enstitüsünde pankreas adenokarsinomu olan 356 hasta incelendi.

Tüm vakalarda pankreastaki tümörlü hücreler ameliyatla temizlendikten sonra bilim adamları kanserli doku ve yakındaki normal dokudan DNA örnekleri aldı ve örnekleri kullanarak gelecek nesil DNA dizilimi yaptı.

Araştırma sırasında özellikle KRAS, CDKN2A, SMAD4 ve TP53 genlerinin aktivitesine odaklanıldığı, bu genlerden 3'ünün veya hepsinin değişime uğradığı hastaların ameliyat sonrası hayatta kalma şansı en düşük olanlar olduğu ifade edildi.

Pankreas adenokarsinomunun, en yaygın pankreas tümörü olduğu belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Pankreas KanseriJAMA OncologyDnaKanserSağlıkKanser Tedavisi
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