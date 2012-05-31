Döner bıçağıyla saldıran bırakılıyor

ANKARA -

, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bakan Akdağ, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yayımlanan genelgenin hatırlatılarak, konuya ilişkin yeni tedbirlerin ve yasal düzenlemelerin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine de şiddete toplumun bir problemi olarak bakılması gerektiğini vurguladı.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda pek çok tedbir aldıklarını, başka tedbirler de alacaklarını belirten Akdağ, şöyle konuştu:

''Toplumda sağlık alanında dahil olmak üzere şiddetin azalmasını istiyorsak, bunun bir eğitim bir de caydırıcılık boyutu var. Bir kişi döner bıçağıyla ortada dolaşıyor ve ertesi gün savcı tarafından serbest bırakılıyorsa ne yaparsanız yapın şiddeti engelleyemezseniz.

Çünkü en iyi eğitimi de verseniz, toplumu bu hususta bilgilendirseniz ve hakikaten toplumda şiddet yanlıları çok çok azalsa bile eğer onlar cezalandırılmayacaklarını bilirlerse her yerde şiddet uygular. Trafikte, evinde, sporda, sağlıkta, öğretmene de...''