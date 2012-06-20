Doktora şiddet cezasız kalmıyor

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için devreye sokulan ''Beyaz kod'' uygulamasının ardından, yargıya yansıyan olaylarda saldıranlara ceza veriliyor.

İstanbul ve Kırşehir'deki üç ayrı davada, çeşitli cezalara hükmeden mahkemelerden biri, acildeki doktora şiddet uygulayan sanığın cezasını, olayın kamu görevlisine karşı ve hastane bahçesinde alenen işlenmesi nedeniyle artırdı. Aynı mahkeme yargılama sürecinde sanıkta pişmanlık gözlemlemediği için takdir indirimine de gitmedi.

Sağlıkçılara saldıranlara "kamu görevlisine görevi sırasında hakaret", "tehdit" suçlarından cezalar verildi.