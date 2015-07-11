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Doğru bilinen 'yanlış' ilk yardım uygulamaları

Doğru bilinen yanlış ilk yardım uygulamaları, yaralı ve hastanın durumunu daha da zorlaştırabiliyor. Özel Samsun İlk yardım Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Saffet Ertaş ilk yardımda 'yanlış' bilinen uygulamaları anlattı

Doğru bilinen 'yanlış' ilk yardım uygulamaları

Doğru bilinen yanlış ilk yardım uygulamaları, yaralı ve hastanın durumunu daha da zorlaştırabiliyor. Özel Samsun İlk yardım Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Saffet Ertaş ilk yardımda 'yanlış' bilinen uygulamaları anlattı

11 Temmuz 2015 Cumartesi 12:18
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Doğru bilinen 'yanlış' ilk yardım uygulamaları

SAMSUN - Özel Samsun İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Saffet Ertaş, kanamaya şeker basmak, şişliklere ekmek çiğneyip koymak gibi doğru bilinen yanlış ilk yardım uygulamalarının, yaralı ve hasta kişinin durumunu daha kötüye götürebileceğini söyledi.

Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk yardım konusunda doğru bilinen bazı yanlış uygulamaların bulunduğunu, bunların başında hastanın ve yaralının bir an önce hastaneye yetiştirilmesi kaygısı olduğunu belirtti.

Vatandaşların, yaralının hastaneye yetiştirildiğinde her şeyin halledildiği düşündüğünü ifade eden Ertaş, "Oysa olay yerinde yapılacak uygulamalar kişinin yaşayıp yaşamayacağını, sakat kalıp kalmayacağını belirleyecek en önemli etkinlik. Bu konuda geniş bir bilgi eksikliği var" dedi.

Ertaş, ilk yardım konusunda eğitimin büyük önem taşıdığını vurguladı.

'Kesiklerde şeker dökülüyor, tütün basılıyor, bunlar yanlış'

Hasta ve yaralının durumuna bakılmadan hemen 112 Acil Servis'in arandığını belirten Ertaş, çoğu durumda yaralı hastaneye getirildiğinde iş işten geçtiğini ifade etti.

Trafik kazaları, yüksekten düşme, travma sonrası kişinin omurgası ve bel kemiği kırıkları olabileceğini anlatan Ertaş, bu durumlarda hastanın bir an önce hastaneye kaldırılması ve taşınması telaşı sırasında omuriliğin kesilebileceğini, bunun sonucunda da kişinin ömür boyu felç kalabileceğini dile getirdi.

İyilik yapayım derken...

Ertaş, bazen vatandaşların iyilik yapayım derken kişinin hayatını karartabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yanıklarda diş macunu, yoğurt, zeytinyağı gibi akla gelebilecek çok sayıda malzemenin sürüldüğüne rastladık. Doğru yapılması gereken soğuk suya tutmaktır. Yaralı bölgeye değişik materyallerin dökülmesi yanlış. Kanamalı yaralarda yapılması gereken bir an önce kanamayı durdurmak, kanı damar içinde tutmak gerekirken ona başka türlü uygulamalarla kanın akmasını devam ettirerek, hatta kanamasına hiç bakılmadan hastaneye getirilmesi kişinin ölümüne yol açıyor. Boğulmalardan zehirlenmelere kadar o kadar yanlış uygulamalar var ki kişinin hayati riskinin doğduğu çok durumlar olabilir. Kanamalı kesiklerde şeker döküyor, tütün basılıyor, değişik maddeler konuluyor. Bunlar yanlış. Kanamalı yaralamalarda özellikle kanayan yaraya temiz bir bezle bastırmak lazım. Bütün mesele damarın dışına kanın çıkmasını önlemek."

'Turnike son çare olmalı'

Çarpma sonucu vücutta şişen bölgelere ekmek çiğneyip koymanın da yanlış bir uygulama olduğuna değinen Ertaş, en sık görülen yanlışlardan birinin de kanamalarda hemen turnike yapılması olduğunu, oysaki turnikenin son çare olarak düşünülmesi gerektiğini anlattı.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2015 11:34
Anahtar Kelimeler:
önce VatanIlkyardım
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