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Diyabete yılda 1,3 trilyon dolar harcanıyor

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız, "Dünyada 184 ülkede yapılan bir çalışmada, diyabete bağlı harcamaların yıllık 1,3 trilyon dolara ulaştığı gösterildi." dedi.

Diyabete yılda 1,3 trilyon dolar harcanıyor

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız, "Dünyada 184 ülkede yapılan bir çalışmada, diyabete bağlı harcamaların yıllık 1,3 trilyon dolara ulaştığı gösterildi." dedi.

14 Kasım 2017 Salı 11:32
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Diyabete yılda 1,3 trilyon dolar harcanıyor

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Okan Yıldız, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünya genelinde 1980'de 108 milyon olan diyabet hastası sayısının bugün 420 milyona ulaştığını, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinde ise bu artışın 7 katın üzerine çıktığını ifade etti.

Diyabete bağlı sağlık harcamalarının da son derece yüksek olduğuna işaret eden Yıldız, "2030 yılında ulaşılması beklenen hasta sayısını ne yazık ki 2017 yılında fazlasıyla geçmiş durumdayız. Çok yakın zamanda dünyada 184 ülkede yapılan bir çalışmada, diyabete bağlı harcamaların yıllık 1,3 trilyon dolara ulaştığı gösterildi. Bu rakam tüm dünyanın gayrisafi milli hasılasının yaklaşık yüzde 2'sine karşılık geliyor. Ülkemizde de Sosyal Güvenlik Kurumu harcamalarının yaklaşık olarak 4'te 1'i diyabet ve ilişkili durumlar için yapılıyor." diye konuştu.

Diyabet kadın ömrünü 8 yıldan fazla kısaltıyor

Prof. Dr. Yıldız, bu yılın temasının "Kadın ve Diyabet" olarak belirlendiğini dile getirerek, son yıllarda erkeklerde diyabete bağlı ölüm oranlarında azalma gözlenirken, kadınlarda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Yıldız, şöyle devam etti:

"Kadınlarda bu azalmanın olmadığı görülmektedir. Diyabetli bir kadının diyabeti olmayan bir kadına göre ömrü 8 yıldan fazla kısalmaktadır. Kadınlar genel olarak kalp hastalığı riskleri düşük olduğu için erkeklere göre daha uzun yaşıyor ama diyabet varlığında bu durum değişiyor. Diyabet erkekte kalp hastalığı riskini 2-4 kat artırırken, kadında 10 kata varan oranda artırıyor. Diyabeti olan kadınlarda obezite, hareketsizlik, kontrolsüz kan şekeri, kolesterol bozuklukları daha fazla görülüyor. Ayrıca kalp yetmezliği, ölümle sonuçlanan kalp krizi, böbrek hastalığı ve depresyon diyabetli kadınlarda erkeklerden daha fazla."

"Diyabetin gelişimini önlemek mümkün"

Diyabetin, kadınlarda meme, yumurtalık ve rahim zarı kanseri gelişiminde de önemli rol oynadığını dile getiren Yıldız, kadınlarda diyabet açısından doğurganlık çağının çok önemli olduğunu vurguladı. Yıldız, "Her 10 diyabetli kadından 4'ü doğurganlık çağında. Her yıl 120 milyon kadının gebeliğinde şeker yüksekliği var ve bu kadınların yarısı 30 yaş altında. Gebelik şekeri her 7 doğumdan birini etkiliyor. Gebelik şekeri olan annelerin yarısında 5-10 yıl içinde tip 2 diyabet gelişiyor. Doğurganlık çağında diyabet gelişimi için en önemli risk faktörlerinden biri polikistik over sendromu. Bu hastalarda diyabet riski 4 kat artıyor." dedi.

Prof. Dr. Yıldız, kadınlarda erken dönemde tarama ve müdahaleyle diyabet gelişimin önlenmesinin mümkün olduğunu belirtti. 

AA

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Hacettepe ÜniversitesiProf. Dr. Bülent Okan YıldızDünya Diyabet GünüDiyabet HastasıDiyabet
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