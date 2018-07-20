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Diyabet özellikle kadınlarda kanser riskini arttırabilir

Diyabet hastalarının, sağlıklı kişilere kıyasla kansere yakalanma riskinin daha yüksek olabileceği belirlendi.

Diyabet özellikle kadınlarda kanser riskini arttırabilir

Diyabet hastalarının, sağlıklı kişilere kıyasla kansere yakalanma riskinin daha yüksek olabileceği belirlendi.

20 Temmuz 2018 Cuma 15:42
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Diyabet özellikle kadınlarda kanser riskini arttırabilir

Sonuçları "Diabetologia" dergisinde yayımlanan araştırmada, kanser ile diyabet arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar incelendi.

İncelenen 100'den fazla çalışmanın, Tip 1 veya Tip 2 diyabet hastası 19 milyondan fazla kişiyle ilgili verileri kapsadığı belirtildi.

Araştırmada diyabetli kadınların, sağlıklı hemcinsleriyle karşılaştırıldığında kansere yakalanma olasılığının yüzde 27 fazla olduğu, erkeklerde bu oranın yüzde 19'a düştüğü görüldü.

Diyabetli kadınlarda kanser riskinin erkeklerden yüzde 6 yüksek çıktığı, türlerine ayrıldığında diyabetli kadınların böbrek kanserine yakalanma olasılığının erkeklerden yüzde 11 fazla olduğu gözlendi. Ağız kanserinde bu oranın yüzde 13, mide kanserinde yüzde 14, lösemide yüzde 15'e çıktığı belirtildi.

Araştırma ayrıca diyabetli erkeklerin karaciğer kanserine yakalanma riskinin kadınlardan yüzde 12 fazla olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, diyabetli kadınların birçok kanser türüne yakalanma olasılığının yüksekliğine, uzun süre yüksek kan şekeri seviyeleriyle yaşamalarının yol açmış olabileceği varsayımında bulunuyor. Bu durumun, DNA hasarına neden olabileceği belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiabetologiaDiyabet
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