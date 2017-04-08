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Diyabet göz sağlığını tehdit ediyor

Kudret Göz İstanbul Baş Hekimi Sönmez, "Diyabetik retinopati" nin şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına sebep olan bir hastalık olduğunu belirtti.

Diyabet göz sağlığını tehdit ediyor

Kudret Göz İstanbul Baş Hekimi Sönmez, "Diyabetik retinopati" nin şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına sebep olan bir hastalık olduğunu belirtti.

08 Nisan 2017 Cumartesi 10:01
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Diyabet göz sağlığını tehdit ediyor

Kudret Göz İstanbul Baş Hekimi Op. Dr. Nail Sönmez, ''Diyabete bağlı olarak uzun süre kan şekerinin yüksek seyretmesi durumunda göz damarları etkilenir ve retinanın beslenmesi bozulur. Retinada yeni damar oluşumları meydana gelirken oluşan damarlardan dışarıya sıvı sızar. Damarlardaki sıvı sızması sonucunda da retinada sıvı birikir ve ödem oluşmasına sebep olur. Bu durum sonucunda kişi görme yetisini kaybedebilir.'' ifadelerini kullandı. 

Hastalığın meydana gelmesinde şeker hastalığının süresine dikkati çeken Sönmez, ''Özellikle diyabet tanısından itibaren 10 yıllık süreden sonra ve insüline bağlı genç diyabetlilerde ergenlik çağından sonra retinopati görülme sıklığı artar. Ayrıca sigara ve fazla miktarda alkol tüketimi de diyabetik retinopatinin ilerlemesini hızlandırır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Sönmez, "diyabetik retinopati" nin şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan ve tedavi edilmediği takdirde de kalıcı görme kaybına sebep olan bir hastalık olduğunu belirtti.

Sönmez, iki evreye ayrılan diyabetik retinopatinin ilk evresinde sessiz ilerlediğini ve herhangi bir belirti olmadığını belirterek, özellikle diyabet hastalarının belirti beklemeden düzenli göz muayenesi yaptırması gerektiğini dile getirdi. Birinci evrede belirti göstermeden ilerleyen retinopatinin ikinci evrede ilerleyerek retinada ödem, görüşte lekeler, göz önünde uçuşmalar oluşması ve görmede ani kayıplar ile kendini gösterdiğini anlatan Sönmez, önlem alınmaması durumunda hastalığın ani görme kayıplarına sebep olduğunu vurguladı.

Diyabet hastalarının rutin bir şekilde düzenli olarak göz muayenesi yaptırmasıyla hastalığın erken teşhisinde tedavi edilerek görme kaybından korunulabileceğini kaydeden Sönmez, düzenli göz muayenesi ile oluşabilecek bir çok problemin önüne geçilebileceğini belirtti.

AA

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Kudret Göz İstanbulOp. Dr. Nail SönmezDiyabetGÖZ SAĞLIĞIGöz HastalıklarıRetinaDiyabetik Retinopati
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