Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89408
ALTIN
143.634
DOLAR
3.6173
STERLIN
4.4995
EURO
3.8398
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Osmanlıspor'dan beş gollü galibiyet
Osmanlıspor'dan beş gollü galibiyet
Lille gelecek sezon Bielsa'ya emanet
Lille gelecek sezon Bielsa'ya emanet
Fenerbahçe'ye gündüz maçı yaramadı
Fenerbahçe'ye gündüz maçı yaramadı

DİKKAT! KALBİNİZ KIRILMASIN!

Bir 14 Şubat Sevgililer Gününü daha geride bıraktık. Bugünü kalbi kırık, yalnız başına geçirenler de oldu sevgilisi ya da eşiyle mutlu bir şekilde yaşayanlar da… Biz bu hafta kalbi kırık, üzgün, eşinden ayrılmış ya da artık hayatında daha fazla kalp kırıklığı istemeyen herkes için bu yazıyı hazırladık. Avrasya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Celal Gölgeci kırık kalbin tedavisinin ne kadar zor olduğunu anlatıyor. Lütfen siz de kimsenin kalbini kırmayın ve sizi üzmelerine de izin vermeyin… Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim.

DİKKAT! KALBİNİZ KIRILMASIN!

Bir 14 Şubat Sevgililer Gününü daha geride bıraktık. Bugünü kalbi kırık, yalnız başına geçirenler de oldu sevgilisi ya da eşiyle mutlu bir şekilde yaşayanlar da… Biz bu hafta kalbi kırık, üzgün, eşinden ayrılmış ya da artık hayatında daha fazla kalp kırıklığı istemeyen herkes için bu yazıyı hazırladık. Avrasya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Celal Gölgeci kırık kalbin tedavisinin ne kadar zor olduğunu anlatıyor. Lütfen siz de kimsenin kalbini kırmayın ve sizi üzmelerine de izin vermeyin… Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim.

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:54
8 Okunma
DİKKAT! KALBİNİZ KIRILMASIN!

Haber: Sumru Aydın

Kırık Kalpler Hastalığı Nedir?

Nadir görülen, ani başlayan ve  genellikle ölümle  sonlanan  bir  kalp hastalığıdır.Genellikle  büyük aşkların  hüzünlü  bir şekilde  sonlanması  sonrasında  ani başlayan gögüs ağrısı , soğuk terleme  ve  vücutta soluklukla  seyreden ve  kişiyi  yataklara  düşüren  hastalıklar  vardır. 

Yüzyıllar boyu  bu hastalığın tanımı yapılamamış ve  gencecik insanlar yetersiz  tanı yöntemleri nedeniyle hayatlarını  kaybetmişlerdir .  Eski çağlarda türkülerimize de giren ve  yetersiz beslenme ve bakımsızlık sonucu  verem hastalığı  gibi  kalbin üzüntü sonucu  “ kırılması “ da kişiyi hayati riske sokmaktadır.

Peki  Bu Hastalık Nasıl Ortaya Çıktı?

İlk olarak 1990 lı yılların başında Japon bilim adamları tarafından tarif edilen ve hasta  kalbi  ahtapot tuzağına (Tako-Tsubo)  benzetildiğinden  bu ismi  almıştır. Burada kalp tam ortadan boğumlanmış  (kırılmış ) ve uç kısmı taş olmuş gibi durmaktadır .

Kırılmış bir Kalbin  anjiyografi sırasında  çekilen tipik  görüntüsü . 

Kalbin kasılma – pompalama gücü  ileri derece azalmıştır. Bu zamana kadar bu  hastalığın varlığından şüphelenilmiş  fakat  vakalar  toplanılmadığından  ismi  konulamamıştır. İlk vaka tanımlandıktan sonra  tüm dünyada hızla çok sayıda vakanın  olduğu  bildirilmiş ve sanılanın aksine  nispeten sık  görülen  bir kalp hastalığı olduğu  belirlenmiştir. 

Kalbimizin Kırıldığını Nasıl Anlarız? Belirtiler Nelerdir?

Belirtiler kalp krizine benzer şekilde başlar  ve  genellikle  bahsedildiği,   gibi olağanüstü bir  duygusal  ya da fiziksel stresten  hemen sonra ortaya çıkar. Hastalığın  stres hormonların (  adrenalin ve noradrenalin gibi katekolaminler)   aniden  kana  boşalmasına  bağlı olarak geliştiği  düşünülmektedir. 

Tüm hastaların ortak yönü ani gelişen duygusal bir yıkım sonrasında ( Ayrılma, kaza,  saldırı, doğal afet, ölüm  veya  hararetli bir tartışma ) nadiren de   aşırı bir sevinç sonrası ( piyango kazanmak gibi ) bu hastalığa yakalanmalarıdır. Bu hastalık özellikle  ilk saatlerinde  ciddi  ve hayatı tehlikeye  sokan ( ritim bozuklukları, şok, ani kalp yetmezliği )  belirtiler ile seyreder .


Peki Kalp Kırıklığını Tamir Etmek Mümkün Mü?
Tahmin edildiği gibi tedavisi de olmamakla birlikte başta yatak istirahati önerilmekte. Hastalığın başlangıcında hasta yüksek hayati riskten dolayı yoğun bakımda monitör gözetimi  altında tutulur. Bu dönemde oluşabilecek yeni  stres faktörlerinden ( üzüntü ) hasta korunmalı. Buna rağmen gelişebilen  şok  tablosu varlığında  kalbi destekleyen  intra-aortik balon pompası (IABP)  denilen  bir pompa  ana damara yerleştirilir  ve erken  kullanımı önerilir . Bunun haricinde genel destekleyici tedavi,  sağlıklı beslenme ve bol sıvı önerilir. 

Tabii ki mümkünse  üzüntü kaynağının giderilmesi  kesin tedavi olacağı aşikardır.

                                              

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kalp KırıklığıÖnce Vatan GazetesiAvrasya HospitalSumru Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Grip şubatta artış gösterdi
Grip şubatta artış gösterdi
New York'ta fareden bulaşan hastalık endişeye yol açtı
New York'ta fareden bulaşan hastalık endişeye yol açtı
Çocuk Gelişimi Ve Eğitiminde Pedagog Desteği
Çocuk Gelişimi Ve Eğitiminde Pedagog Desteği
Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılışa hazırlanıyor
Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılışa hazırlanıyor
Chia zayıflatırmı? Chia tohumu zayıflamak için nasıl kullanılır?
Chia zayıflatırmı? Chia tohumu zayıflamak için nasıl kullanılır?
85 yaşındaki hastanın organı bağışlandı
85 yaşındaki hastanın organı bağışlandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ