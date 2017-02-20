DİKKAT! KALBİNİZ KIRILMASIN!

Haber: Sumru Aydın

Kırık Kalpler Hastalığı Nedir?

Nadir görülen, ani başlayan ve genellikle ölümle sonlanan bir kalp hastalığıdır.Genellikle büyük aşkların hüzünlü bir şekilde sonlanması sonrasında ani başlayan gögüs ağrısı , soğuk terleme ve vücutta soluklukla seyreden ve kişiyi yataklara düşüren hastalıklar vardır.

Yüzyıllar boyu bu hastalığın tanımı yapılamamış ve gencecik insanlar yetersiz tanı yöntemleri nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir . Eski çağlarda türkülerimize de giren ve yetersiz beslenme ve bakımsızlık sonucu verem hastalığı gibi kalbin üzüntü sonucu “ kırılması “ da kişiyi hayati riske sokmaktadır.

Peki Bu Hastalık Nasıl Ortaya Çıktı?

İlk olarak 1990 lı yılların başında Japon bilim adamları tarafından tarif edilen ve hasta kalbi ahtapot tuzağına (Tako-Tsubo) benzetildiğinden bu ismi almıştır. Burada kalp tam ortadan boğumlanmış (kırılmış ) ve uç kısmı taş olmuş gibi durmaktadır .

Kırılmış bir Kalbin anjiyografi sırasında çekilen tipik görüntüsü .

Kalbin kasılma – pompalama gücü ileri derece azalmıştır. Bu zamana kadar bu hastalığın varlığından şüphelenilmiş fakat vakalar toplanılmadığından ismi konulamamıştır. İlk vaka tanımlandıktan sonra tüm dünyada hızla çok sayıda vakanın olduğu bildirilmiş ve sanılanın aksine nispeten sık görülen bir kalp hastalığı olduğu belirlenmiştir.

Kalbimizin Kırıldığını Nasıl Anlarız? Belirtiler Nelerdir?

Belirtiler kalp krizine benzer şekilde başlar ve genellikle bahsedildiği, gibi olağanüstü bir duygusal ya da fiziksel stresten hemen sonra ortaya çıkar. Hastalığın stres hormonların ( adrenalin ve noradrenalin gibi katekolaminler) aniden kana boşalmasına bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir.

Tüm hastaların ortak yönü ani gelişen duygusal bir yıkım sonrasında ( Ayrılma, kaza, saldırı, doğal afet, ölüm veya hararetli bir tartışma ) nadiren de aşırı bir sevinç sonrası ( piyango kazanmak gibi ) bu hastalığa yakalanmalarıdır. Bu hastalık özellikle ilk saatlerinde ciddi ve hayatı tehlikeye sokan ( ritim bozuklukları, şok, ani kalp yetmezliği ) belirtiler ile seyreder .



Peki Kalp Kırıklığını Tamir Etmek Mümkün Mü?

Tahmin edildiği gibi tedavisi de olmamakla birlikte başta yatak istirahati önerilmekte. Hastalığın başlangıcında hasta yüksek hayati riskten dolayı yoğun bakımda monitör gözetimi altında tutulur. Bu dönemde oluşabilecek yeni stres faktörlerinden ( üzüntü ) hasta korunmalı. Buna rağmen gelişebilen şok tablosu varlığında kalbi destekleyen intra-aortik balon pompası (IABP) denilen bir pompa ana damara yerleştirilir ve erken kullanımı önerilir . Bunun haricinde genel destekleyici tedavi, sağlıklı beslenme ve bol sıvı önerilir.

Tabii ki mümkünse üzüntü kaynağının giderilmesi kesin tedavi olacağı aşikardır.