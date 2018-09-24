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DİKKAT! Kilo Verememenizin Sebebi Guatr Olabilir

Guatr hastalığı çoğu zaman çeşitli tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabilen ama kişiye oldukça rahatsızlık veren bir hastalıktır. Birçok hastalıkta olduğu gibi guatrda da erken teşhis, tedavinin etki boyutunu oldukça etkiliyor. Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, Guatr hastalığının teşhis ve tedavi yöntemleri ile hastalıkla baş edebilmek sağlayan beslenme reçetesini sizlerle paylaşıyor. Sağlığınızdan asla ödün vermeyin, lütfen kendinizi ihmal etmeden aşağıdaki belirtiler sizde de var ise en yakın uzman hekimden destek alın. Herkese enerjik, sevgi dolu bir hafta diliyorum. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın.

DİKKAT! Kilo Verememenizin Sebebi Guatr Olabilir

Guatr hastalığı çoğu zaman çeşitli tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabilen ama kişiye oldukça rahatsızlık veren bir hastalıktır. Birçok hastalıkta olduğu gibi guatrda da erken teşhis, tedavinin etki boyutunu oldukça etkiliyor. Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, Guatr hastalığının teşhis ve tedavi yöntemleri ile hastalıkla baş edebilmek sağlayan beslenme reçetesini sizlerle paylaşıyor. Sağlığınızdan asla ödün vermeyin, lütfen kendinizi ihmal etmeden aşağıdaki belirtiler sizde de var ise en yakın uzman hekimden destek alın. Herkese enerjik, sevgi dolu bir hafta diliyorum. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:50
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DİKKAT! Kilo Verememenizin Sebebi Guatr Olabilir

Haber: Sumru Aydın

Guatr nedir?

Guatr boynun ön kısmında yer alan tiroit bezinin büyümesidir. Bez büyüyünce boynun bir veya iki tarafının şiştiğini görülür. Bu şişlikler genellikle simetrik veya asimetrik olabilir. Tiroit bezinin işlevi salgıladığı hormon ile vücudun çalışma hızını belirler. Ürettiği hormon düşünce vücudun çalışma hızı düşer, fazla hormon salgılarsa vücudun çalışma hızı artar.

Guatr Neden Ortaya Çıkar?

  • Hipertiroidide, tiroit bezlerine karşı oluşan antikorlar, tiroit bezini aşırı hormon üretilmesi için uyarır. Bu durum ise tiroit bezinin büyümesine sebep olabilir.
  • Hipotiroidide ise tiroit bezinin hormon üretimini azalttır. Bu durumda tiroit hormonu daha fazla hormon yapımı için uyarılır. Sonucunda ise tiroit bezinin büyümesine yol açar.
  • İyot eksikliğinde ve hamilelikte vücudun artan hormon ihtiyacı sonucunda ortaya çıkabilir.
  • Tiroit bezinde bulunan iltihaplar tiroit bezinin şişmesine sebep olabilir.
  • Nodül sebebiyle tiroit bezi büyüyebilir.
  • Tiroit kanseri de tiroit bezinin büyümesine sebep olabilir.

Tiroit Bezi Çok Çalıştığında;

  • Kişi, iştahı artmasına rağmen kilo kaybı yaşar.
  • Sık sık idrara çıkma isteği duyar.
  • Seyrek adet görmeye başlar.
  • Nabız yükselir, gözlerde büyüme görülür.

Tiroit Bezi Az Çalıştığında;

  • Kişi düzensiz ve aşırı adet görmeye başlar.
  • Ses kısılmaları meydana gelir.
  • Kabızlık ve kilo alma görülür.
  • Soğuğa karşı direnci zayıflar.

Guatr Tek Bir Hastalık Değildir!

Bir kişinin guatr hastasıyım demesi çok doğru bir tabir değildir. Çünkü guatr, tiroit ile alakalı olarak farklı şekillerde karşımıza çıkar. İç hastalıkları veya endokrinoloji uzmanlarının baktığı hipotiroidi tiroit bezinin az salgılandığı durumlarda ortaya çıkar. Bunun dışında hormon düzensizliği görülmeyen guatr vardır. Bir de tiroidin fazla salgılanmasıyla ortaya çıkan ve zehirli guatr da denilen bir türü vardır ki, ellerde titreme ve kalp çarpıntısına sebep olur. Bu grupta da üç tip guatr vardır. Birincisi bezin tamamının büyüdüğü Basedow hastalığı, ikincisi fazla hormon salgılayan tek bir yumrunun olduğu Toksik adenom, üçüncüsü irili ufaklı çok sayıda yumrunun olduğu Plummer hastalığıdır. 

Tedavi, Guatrın Türüne Göre Yapılıyor!

Guatrın tanısı ve tedavisi, büyümeye neden olan hastalıklara göre değişiklik gösterir. Neden olan hastalık belirlendikten sonra tedavi için doktor ve hastanın belirleyeceği bir yöntem seçilir. Bu yöntemler; ilaç tedavisi, cerrahi müdahale ve radyoaktif iyot tedavisidir. 

Hormon yetersizliği olan guatr hastalarına bu hormon ilaç şeklinde verilir. Hormon fazlalığı olan hastalara hormon yapımını engelleyecek ilaçlar verilir. Hormon seviyesi normale gelince ameliyat veya radyoaktif iyot ile tedavi yapılır. Hormon dengesizliğinin olmadığı ama tiroit bezinde nodüllerin olduğu durumlarda ise cerrahi müdahale uygulanır.

İşte Guatr Hastalarına Beslenme Önerileri:

  • Öncelikle yaşınıza ve yaşam tarzınıza uygun bir beslenme planı çıkarın.
  • Bol bol sebze ve meyve tüketin. 
  • Omega 3 gibi doymamış yağ aitleri tiroit fonksiyonlarını düzenler. Bu nedenle daha fazla balık tüketin.
  • Tiroit fonksiyonları için önemli olan diğer bir mineral iyottur. Tükettiğimiz birçok besinin içinde yer alan iyot fazla alındığında ise otoimmün tiroit hastalığına yol açar.
  • Deniz ürünleri, sarımsak, su teresi, yumurta sarısı, maydanoz, kayısı, mantar, bira mayası genel olarak tiroit fonksiyonları için oldukça önemli besinlerdir. Bu besinlere beslenme listenizde daha fazla yer açın.
  • Tam tahıllı ürünleri ve baklagilleri haftada en az 2 kere tüketin.
  • Eğer tiroit hormonunuz az çalışıyorsa beyaz lahana, kara lahana, karnabahar, brokoli, soya fasulyesi, yer fıstığı tüketebilirsiniz.
  • En önemlisi de bol bol su için. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sumru AydınAvrasya HastanesiGuatrÖnce Vatan Gazetesi
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