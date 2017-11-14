DİKKAT! GRİBE YAKALANMAKTAN KORUNUN!

Haber: Sumru Aydın

Grip nedir?

Grip, inflüeza A ve B virüsleri tarafından oluşan, vücutta; burun akıntısı, baş ağrısı, öksürük, ateş gibi belirtilere yol açan bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünya’da oldukça yaygın olarak görülen grip enfeksiyonu, ölümle sonuçlanan hastalıkların başında geliyor. Tam da bu sebeple grip önemsenmesi ve korunması gereken önemli bir hastalıktır.

Grip aşısı nedir?

Grip aşısı inaktif yani ölü bir aşıdır. Ve her sene kendini yenileyen ve mutasyona uğrayan grip virüslerine göre değişim gösterirler. Grip aşılarının etkisi kişinin aşıya olan direncine göre değişiklik gösterir. En genel korunma oranı %70 ile 90 arasında değişmekle birlikte %10 ile %30 oranında herhangi bir etkinlik göstermediği olur.

Grip aşısı neden önemlidir?

Özellikle sonbahar ve kış aylarında daha fazla görülen grip virüsü, önlem alınmadığı takdirde hem sağlığımızı hem de yaşam kalitemizi etkiliyor. Üstelik sizin için basit bir kış hastalığı olan grip enfeksiyonu bazı risk grupları için oldukça tehlikeli bir hastalığa dönüşebiliyor ve ölüme kadar götürebiliyor. Örneğin birçok araştırma göstermiştir ki kalp hastaları gribe yakalandığında kalp krizi ve kalp yetmezliği riski daha da artıyor. Bu durumun sebebi ise; vücudumuz hastalıklarla mücadele ederken damarlardaki inflamasyon daha aktif hale geliyor ve bu durum pıhtılaşma ve tıkanmaya neden olabiliyor. Yani özellikle risk grubundaki kişilerin gribe yakalanmaması ve bunun için de grip aşısı olasını önemi daha net ortaya çıkıyor.

Peki, kimler risk grubunda?

Kalp hastaları, diyabet, atım ve böbrek hastalığı olan çocuklar ve bu çocuklarla aynı evde yaşayan kişiler,

Kanser hastaları, organ ya da kemik iliği nakli olan hastalar,

Hamile kadınlar,

Emziren anneler,

6 ay- 5 yaş arası çocuklar,

Hasta bakımı ile ilgilenen kişiler,

Gazeteciler de risk gurubuna dahil!

Meslekleri gereği birçok durumla karşı karşıya gelen gazeteciler risk grubu piramidinde yer alıyor. Soğuk, sıcak ya da tehlikeli demeden mesleğini icra eden gazeteciler bu sebeple grip aşısını ihmal etmemelidir. Çünkü gazetecilerin geçirebileceği basit bir grip olağandışı şartlar sebebiyle başka bir boyut kazanabilir ve bu durum daha ciddi bir tabloya dönüşebilir. Grip aşısının dışında sağlıklı destekleyicilerle gribe karşı önlem almaları gerekir. Şöyle ki, düzenli beslenme rutini, sebze ve meyve ağırlıklı bir besin listesi ve vitamin takviyeleri grip için önemli bir koruma kalkanı oluşturabilir.

Bu kişilerin aşı olması riskli!

6 aydan küçük bebekler,

Şiddetli yumurta alerjisi olan kişiler

Grip aşısı olup ağır alerjik reaksiyon gösteren kişiler,

Ateşli, orta-ağır hastalığı olan kişiler,

Grip Ve Nezle Aynı Hastalık Mı?

Soğuk algınlığı yani nezle ve grip kesinlikle aynı şey değildir, fakat çok sık olarak birbiriyle karıştırılmaktadır. Üst solunum yollarında, yani burun ve boğazda virüslerle oluşan hastalıklara soğuk algınlığı ( nezle ) denir. Soğuk algınlığına sebep olan yüzlerce virüs vardır. Bunların belli başlıcaları Rhinovirus, Coronavirüsler, Parainfluenza Virüsü, Respiratuar Sinsisyal Virüslerdir. Bununla beraber grip hastalığına influenza A, B ve C virüsü sebep olur. Her iki hastalığın da belirtileri birbirinden genelde farklıdır. Grip aşısı nezle için koruyucu değildir.

Grip Aşısı Ne Kadar Süre İle Korur?

Grip aşılarının ortalama koruma süresi 6 aydır. Grip için belli bir mevsim olmasa da sonbahar aylarında etkisini arttırdığı bilinen bir gerçek. Bu sebeple grip aşısı için en uygun zaman sonbahar mevsimi olarak kabul edilmektedir. Gribe neden olan virüs nasıl ki değişime uğruyorsa belli dönemlerde de aşı zamanları değişim göstermektedir. Bundan birkaç yıl önce grip vakaları genel olarak Eylül ayında çoğalır ve Nisan ayında ciddi bir azalma gösterirdi. Ancak günümüze gelindiğinde grip vakalarının Mayıs ayına kadar devam ettiğini görüyoruz