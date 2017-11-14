Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108860
ALTIN
159.071
DOLAR
3.8738
STERLİN
5.0758
EURO
4.5215
Tarım ÜFE ekimde arttı
Tarım ÜFE ekimde arttı
Sanayi ciro endeksi arttı
Sanayi ciro endeksi arttı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
'FETÖ'cüleri vurun' emri
'FETÖ'cüleri vurun' emri
"Aman Yavaş Aheste"
"Aman Yavaş Aheste"

DİKKAT! GRİBE YAKALANMAKTAN KORUNUN!

İstanbul’da havalar sonbahar tadında giderken etrafımızda grip vakalarının oldukça arttığını görebiliyoruz. İnsanların aklında grip aşısı yaptırılmalı mı, yaptırılmamalı mı? sorusu dolaşırken Dünya Sağlık Örgütü risk grubunda sayılan insanların grip aşısı yaptırması gerektiğini öneriyor.  Avrasya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Kart, grip aşısının önemi, nezle ile grip arasındaki farkları bu hafta Sağlık Notlarında anlatıyor. Hemen hatırlatmamızda yarar var. Grip aşısı nezle’ye bir çare olmuyor. Dolayısıyla grip aşısı oldum ama yine de hastalandım dediğiniz şey gerçeği yansıtmıyor. Grip ile nezle birbirlerinden ayrı iki hastalıktır. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar diliyorum. Güneşin tadını çıkarın zira yağmurlu havalar geliyor…

DİKKAT! GRİBE YAKALANMAKTAN KORUNUN!

İstanbul’da havalar sonbahar tadında giderken etrafımızda grip vakalarının oldukça arttığını görebiliyoruz. İnsanların aklında grip aşısı yaptırılmalı mı, yaptırılmamalı mı? sorusu dolaşırken Dünya Sağlık Örgütü risk grubunda sayılan insanların grip aşısı yaptırması gerektiğini öneriyor.  Avrasya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Kart, grip aşısının önemi, nezle ile grip arasındaki farkları bu hafta Sağlık Notlarında anlatıyor. Hemen hatırlatmamızda yarar var. Grip aşısı nezle’ye bir çare olmuyor. Dolayısıyla grip aşısı oldum ama yine de hastalandım dediğiniz şey gerçeği yansıtmıyor. Grip ile nezle birbirlerinden ayrı iki hastalıktır. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar diliyorum. Güneşin tadını çıkarın zira yağmurlu havalar geliyor…

14 Kasım 2017 Salı 10:33
0 Okunma
DİKKAT! GRİBE YAKALANMAKTAN KORUNUN!

Haber: Sumru Aydın

Grip nedir?

Grip, inflüeza A ve B virüsleri tarafından oluşan, vücutta; burun akıntısı, baş ağrısı, öksürük, ateş gibi belirtilere yol açan bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünya’da oldukça yaygın olarak görülen grip enfeksiyonu, ölümle sonuçlanan hastalıkların başında geliyor. Tam da bu sebeple grip önemsenmesi ve korunması gereken önemli bir hastalıktır. 

Grip aşısı nedir?

Grip aşısı inaktif yani ölü bir aşıdır. Ve her sene kendini yenileyen ve mutasyona uğrayan grip virüslerine göre değişim gösterirler. Grip aşılarının etkisi kişinin aşıya olan direncine göre değişiklik gösterir. En genel korunma oranı %70 ile 90 arasında değişmekle birlikte %10 ile %30 oranında herhangi bir etkinlik göstermediği olur.

Grip aşısı neden önemlidir?

Özellikle sonbahar ve kış aylarında daha fazla görülen grip virüsü, önlem alınmadığı takdirde hem sağlığımızı hem de yaşam kalitemizi etkiliyor. Üstelik sizin için basit bir kış hastalığı olan grip enfeksiyonu bazı risk grupları için oldukça tehlikeli bir hastalığa dönüşebiliyor ve ölüme kadar götürebiliyor. Örneğin birçok araştırma göstermiştir ki kalp hastaları gribe yakalandığında kalp krizi ve kalp yetmezliği riski daha da artıyor. Bu durumun sebebi ise; vücudumuz hastalıklarla mücadele ederken damarlardaki inflamasyon daha aktif hale geliyor ve bu durum pıhtılaşma ve tıkanmaya neden olabiliyor. Yani özellikle risk grubundaki kişilerin gribe yakalanmaması ve bunun için de grip aşısı olasını önemi daha net ortaya çıkıyor.

Peki, kimler risk grubunda?

  • Kalp hastaları, diyabet, atım ve böbrek hastalığı olan çocuklar ve bu çocuklarla aynı evde yaşayan kişiler,
  • Kanser hastaları, organ ya da kemik iliği nakli olan hastalar,
  • Hamile kadınlar,
  • Emziren anneler,
  • 6 ay- 5 yaş arası çocuklar,
  • Hasta bakımı ile ilgilenen kişiler,

Gazeteciler de risk gurubuna dahil!

Meslekleri gereği birçok durumla karşı karşıya gelen gazeteciler risk grubu piramidinde  yer alıyor. Soğuk, sıcak ya da tehlikeli demeden mesleğini icra eden gazeteciler bu sebeple grip aşısını ihmal etmemelidir. Çünkü gazetecilerin geçirebileceği basit bir grip olağandışı şartlar sebebiyle başka bir boyut kazanabilir ve bu durum daha ciddi bir tabloya dönüşebilir. Grip aşısının dışında sağlıklı destekleyicilerle gribe karşı önlem almaları gerekir. Şöyle ki, düzenli beslenme rutini, sebze ve meyve ağırlıklı bir besin listesi ve vitamin takviyeleri grip için önemli bir koruma kalkanı oluşturabilir.

Bu kişilerin aşı olması riskli!

  • 6 aydan küçük bebekler,
  • Şiddetli yumurta alerjisi olan kişiler
  • Grip aşısı olup ağır alerjik reaksiyon gösteren kişiler,
  • Ateşli, orta-ağır hastalığı olan kişiler,

Grip Ve Nezle Aynı Hastalık Mı? 

Soğuk algınlığı yani nezle ve grip kesinlikle aynı şey değildir, fakat çok sık olarak birbiriyle karıştırılmaktadır. Üst solunum yollarında, yani burun ve boğazda virüslerle oluşan hastalıklara soğuk algınlığı ( nezle ) denir. Soğuk algınlığına sebep olan yüzlerce virüs vardır. Bunların belli başlıcaları RhinovirusCoronavirüsler, Parainfluenza Virüsü, Respiratuar Sinsisyal Virüslerdir. Bununla beraber grip hastalığına influenza A, B ve C virüsü sebep olur. Her iki hastalığın da belirtileri birbirinden genelde farklıdır. Grip aşısı nezle için koruyucu değildir. 

Grip Aşısı Ne Kadar Süre İle Korur?

Grip aşılarının ortalama koruma süresi 6 aydır. Grip için belli bir mevsim olmasa da sonbahar aylarında etkisini arttırdığı bilinen bir gerçek. Bu sebeple grip aşısı için en uygun zaman sonbahar mevsimi olarak kabul edilmektedir. Gribe neden olan virüs nasıl ki değişime uğruyorsa belli dönemlerde de aşı zamanları değişim göstermektedir. Bundan birkaç yıl önce grip vakaları genel olarak Eylül ayında çoğalır ve Nisan ayında ciddi bir azalma gösterirdi. Ancak günümüze gelindiğinde grip vakalarının Mayıs ayına kadar devam ettiğini görüyoruz

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
GripÖnce Vatan GazetesiSumru AydınAvrasya Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maça çayı kullananlar, faydaları ve zararları
Maça çayı kullananlar, faydaları ve zararları
Matchadiet aktarlarda ne kadar? Matcha çayı kapıda ödeme sipariş ver!
Matchadiet aktarlarda ne kadar? Matcha çayı kapıda ödeme sipariş ver!
'Yapay zeka' hasta bekleme süresini azalttı
'Yapay zeka' hasta bekleme süresini azalttı
Diyabette enfeksiyon riskine dikkat
Diyabette enfeksiyon riskine dikkat
Sigara obezite riskini artırıyor
Sigara obezite riskini artırıyor
Grip aşısını kasımdan sonraya bırakmayın
Grip aşısını kasımdan sonraya bırakmayın
Bebeğimizin ilk 1000 günü 
Bebeğimizin ilk 1000 günü 
MASA BAŞI ÇALIŞANLAR KIL DÖNMESİNE DİKKAT!
MASA BAŞI ÇALIŞANLAR KIL DÖNMESİNE DİKKAT!
'PRP ve proloterapi yöntemlerinin kullanım sıklığı artıyor'
'PRP ve proloterapi yöntemlerinin kullanım sıklığı artıyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ