DİKKAT! Apandisitin Sebebi Meyve Çekirdekleri Olabilir

Haber: SUMRU AYDIN

Az sonra aşağıda okuyacağınız yazıda her noktayı birebir yaşamış biri olarak Apandisit ağrısının böbrek taşı düşürürken çekilen acıyla yarışır olduğunu söyleyebilirim. Bir anda vücudunuzun tüm fonksiyonlarının tıkadığını hissediyordunuz. Gerçekten su bile içemeyecek hale geliyorsunuz çünkü o bile istifra etmenize neden oluyor. Göbek deliği etrafındaki ağrının ve yüksek ateşin nedeninin öncelikle mideye ait olduğunu sanıyorsunuz ancak iyi bir cerrah elle bile muayene ettiğinde problemin apandisitten kaynaklandığını hemen anlayabiliyor. 4 yıl önce yaşadığım bu olayın nedenini Avrasya Hastanesinin deneyimli Cerrah kadrosundan öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Bu arada kadrosu diyorum çünkü neredeyse tüm ekip başımdaydı. Bana son günlerde ne yediğimi sordular. Özellikle çekirdekli şeylerin apandisiti tıkayabileceğini söylediklerinde hemen aklıma yediğim tahıllı ekmek geldi. Bilirsiniz tahıllı ekmeğin üzerindeki ayçekirdeği parçacıkları vardır. Sanırım o ve ona benzer diğer parçacıkları doğru çiğnemeden yutmam o acıları çekmeme neden olmuştu. Bu kadar detaylı anlatıyorum ki eğer siz de benim gibi diş yaptırdığınız bir dönemdeyseniz asla ve asla üzerinde tane bulunan ekmekleri veya meyve çekirdeklerini yanlışlıkla da olsa tüketmeyin. Sonucu gerçekten apandisitinizin alınmasına neden olabiliyor.

Bu hafta Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Öztürk apandisit ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi sizler için anlatıyor. Gerçekten dikkatli olun, besinleri iyi çiğneyin ya da onlardan uzak durun… Sevgiler,

Apandisit Nedir?

Apendiks karın sağ alt kadranda, kalın bağırsak başlangıç kısmında, halk arasında kör bağırsak olarak da adlandırılan küçük, parmak şeklinde bir organdır. Uzunluğu genellikle 6-9 cm arasında olan apendikste meydana gelen ağrılı bir şişme ve iltihaplanma durumuna ise apandisit denir.

Apendiksin asıl görevi bağışıklık sistemine yardımcı olmaktır. Çocukluk yaşlarından sonra yaş ilerledikçe küçülür. Apandisin alınması halinde ise vücutta bağırsak veya bağışıklık sisteminde herhangi bir fonksiyon kaybı görülmemektedir.

Apandisit Neden Olur?

Bağırsak florasında bulunan mikroorganizmaların apandiste yaşadığı kabul edilmektedir. Apandisitin temel nedeni giriş ve çıkış tek yerden olan bu organın ağzının tıkanmasıdır.

Mikropların hastalık boyutuna ulaşmasının en önemli sebebi ise apandisit iç boşluğunun tıkanmasıdır. Bu tıkanmanın birçok nedeni olabilir. Apandisin çok uzun olması, mukus tıkaçları, bağırsak solucanları ileri yaşlarda bu bölge tümörleri ile tıkanabilir ya da yediğimiz besinlerin çekirdeklerinin(kiraz, limon, zeytin vb.) bu alanda birikmesi gibi.

Apandisit Nasıl Oluşur?

Apendiks çeşitli nedenlerle tıkandığında apendiksin iç kısmında sıvı birikmeye başlar. Sonrasında ise mikroplar çoğalır ve iç basınç artar. Basıncın artmasıyla birlikte apandis şişmeye ve dokusu bozulmaya başlar. En sonunda ise nekroz ve patlama meydana gelir.

Tıbbi anlamda apendikste medyana gelen iltihaplanmayı önlemenin bir yolu yoktur. Apandisit için bir tedavi yöntemi de yoktur. Bu durumda yapılacak en etkili yöntem apandisin cerrahi müdahale ile alınmasıdır.

Apandisitin en yaygın belirtileri;

Genellikle ilk belirti göbek deliği ve mide etrafında görülen ağrılardır. Hafif olarak başlayan ağrı, saatler sonra dayanılmaz ve keskin bir ağrıya dönüşür. Apandisin giderek şişmesiyle birlikte ağrı karnın sağ alt tarafına geçer. Öksürmek ve hapşırmak bile ağrı ve acının artmasına sebep olur.

Şiddetli ağrılarla birlikte bulantı ve kusmanın da ortaya çıkmasına sebep olur. Bunun yanı sıra kabızlık, ishal ve iştah kaybına da yol açabilir.

Apandisteki enfeksiyon bu organın iltihaplanmasına yol açar. Bunun sonucunda ise karın şişmeye başlar. Şöyle ki, en küçük bir temas bile şişen karında hassasiyete ve acıya sebep olabilir.

Apandisit aynı zamanda yüksek ateşe de sebep olur. Enfeksiyonun sebep olduğu ateş, enfeksiyon tedavi edilmedikçe düzelmez.

Ne Zaman Apandisitten Şüphelenmeliyiz?

Yukarıdaki belirtiler apandisitin en yaygın belirtileri olmakla birlikte başka bir hastalığın da sebebi olabilir. Ancak aşağıda sıralanan şikayetleri de kendinizde gözlemliyorsanız mutlaka bir doktora başvurmalısınız.

Ani bir şekilde başlayan çok şiddetli karın ağrıları, özellikle sağ alt kısımda

Ağrılara eşlik eden yüksek ateş, bulantı-kusma

Karnınızda acı veren bir hassasiyet,

Genellikle Cerrahi Müdahale Gerekir

İltihaplı apandisit için en etkili çözüm yolu ameliyat yolu ile apandisin alınmasıdır. Apandisit ’in iki çeşit operasyonu vardır. Biri açık apendektomi diğeri laparoskopik apendektomidir. Ameliyat öncesinde apandis patladıysa iyileşme süreci daha uzundur. Tam olarak iyileşmek için 3-4 haftayı beklemek gerekir. Fakat iyi bir operasyondan 4-5 gün sonra normal yaşantısına dönebilir.

Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler