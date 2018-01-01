"Devletin güler yüzü anne otelinde var"

KAYSERİ - Kayseri'de, Sağlık Bakanlığının "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında kadınların daha rahat ortamda doğum yapmalarını sağlamak amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde oluşturduğu "Misafir Anne Oteli"nden 6 yılda 6 bin 853 anne faydalandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 2011'de kurulan "Misafir Anne Oteli" hizmetinden faydalananlar, memnuniyetlerini dile getiriyor.

Hastanede 6 odalı olarak hazırlanan misafirhanede buzdolabı, klima, özel lavabo, oturma odası, internet, kütüphane gibi sosyal alanlar mevcut. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinin ücretsiz verildiği misafirhanede, çamaşırhane, özel dolaplar ve duş imkanı da bulunuyor.

Kadın Hastalıkları Doğum Kliniği Başhekim Yardımcısı Sadi Tacettinoğlu, "Misafir Anne Oteli" ile ilgili, şunları kaydetti:

"Anne misafirhanesi girişinde güvenliğimiz var ve 7 gün 24 saat giriş çıkışlar kontrolümüz altında. 2011 yılında bin 167 kişi kalmıştı. Daha sonraki yıllarda ortalama bin civarında ve açıldığından bugüne kadar 6 bin 853 anne buradan hizmet aldı. Burada yeni doğan ve yoğun bakımda yatan bebeklerin anneleri kalır, emzirme saatlerinde bebeklerinin yanına çıkarlar ve istirahatlerini yaparlar. Buraya gelen anneleri 7 gün 24 saat almaya devam ediyoruz. Burada kalan anneler çok mutlular. Bütün illerde bu uygulamanın olması şart. Devletimiz bu konuda anneleri düşündüğü için bu tür bir uygulamayı ortaya koymuştur. Hamileliği döneminde gerek muayene gerekse çocuğu doğduğunda ihtiyacı olduğunda bir hastanede sıcak bir ortamda kalabilmesi anneleri ve aileleri mutlu ediyor."

"Köyde doğum yapmak zor"

Uzun zamandıri Türkiye'de yaşadığını ve bir Türk ile evli olduğunu belirten Moldovalı 25 yaşındaki Tataiana Briceag, dört çocuğu olduğunu ve son iki çocuğunu Türkiye'de dünyaya getirdiğini ifade etti.

Doktorların ilgili ve güler yüzlü olduğunu vurgulayan Briceag, şunları söyledi:

"Burada doktorlar çok ilgileniyor. Anne ve bebeğinin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyorlar. Ben çok mutluyum, burada olduğum için. Burada ikinci günüm. Burası temiz ve güzel. Hemşireler güler yüzlüler, asla terslemiyorlar. Hasta için en önemli şey ilgi ve burada bu var. Devletin güler yüzü anne otelinde var. Diğer annelere de buraya gelip doğum yapmasını tavsiye ediyorum. Bizim memleketimiz küçük bir ülke olduğu için bu kadar gelişmemiş bir ülke. Bence burada daha fazla ilgi var, burası büyük bir ülke. Doğumum bence burada daha iyi oldu."

Doğum yapmak için Yahyalı ilçesinden gelen Durdu Atmaca (37) da üç gündür misafirhanede kaldığını anlattı.

İlk çocuğunu 2001 yılında köyde dünyaya getirdiğini aktaran Atmaca, "Burayı tavsiye ederim. Köyde doğum yapmak zor. Burası bir otel gibi ve bizimle ilgileniyorlar. Burada çocuğumu rahatlıkla görebiliyorum, emzirebiliyorum. Burada kendimi huzurlu hissediyorum. Allah, devletimizden razı olsun." dedi.