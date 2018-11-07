Devlet hastanesinde özel imkanlarla tüp bebek tedavisi

İSTANBUL - Avrupa Yakası'nda Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren ikinci tüp bebek merkezi özelliğine sahip Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Üremeye Yardımcı Tedaviler Merkezi, kapasite ve büyüklük açısından da ilk sırada yer alıyor.

Randevuya gerek duymadan direkt başvuru yapılabilen, her anne adayının değerlendirmeye alındığı merkezde, tüp bebek tedavisine karar verilen çiftlere gerekli işlemler hemen başlatılıyor.

Merkezde, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) belirtilen şartlara uygun kişilere katkı payı ödemesiyle bu tebliğe uymayanlara ise ücretli olarak tüp bebek tedavisi uygulanıyor. SUT'a uygun olanlar ilaç masraflarının yüzde 20'sini öderken, uygun olmayanlar ise ilaç giderlerini kendisi karşılıyor.

Öte yandan merkezde, tüp bebek uygulaması dışında embriyo, oosit ve sperm dondurma işlemleri de yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılıyor.

Teknolojinin son ürünü cihazlarla donatılan, özel merkezlerde bulunan tedavi protokollerinin izlendiği, modern laboratuvarlara sahip merkez, bebek sahibi olmak isteyen çiftleri bekliyor.

"2 gebe doğum yaptı"

Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Polat, doğal yollar ve diğer tedavilerle gebelik elde edemeyen çiftlere "yardımcı üreme tedavisi" de denilen "tüp bebek" uygulaması ile çocuk sahibi olabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Ocak ayından beri 125 kişinin tedavisine başladıklarını belirten Polat, "Bu hastaların hepsi transfer aşamasına gelmiyor. Özellikle yaşı ilerlemiş ve yumurta rezervi az olan annelerde yumurta elde edemeyebiliyoruz. Yumurta elde etsek döllenme olmadığından embriyo oluşmuyor. Bazen de oluşan embriyoların kalitesi iyi olmadığından transfer yapamıyoruz. Böyle eleyince bugüne kadar 77 hastaya transfer yaptık. Bunun da 20'si gebe kaldı. Yani yüzde 26 civarında bir gebe oranımız var. 2 gebe de doğum yaptı." diye konuştu.

Randevusuz başvuru yapılabiliyor

Hastanede 2000 yılından beri aşılama yapıldığını fakat bu merkezle birlikte tüp bebek tedavisinin uygulanmaya başlandığını ifade eden Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedavi için devletin SUT'a göre koyduğu kurallar var. SUT, devlet hastanesinden katkı paylı faydalanma demek. SUT'a uyan hastanın 3 kere tüp bebek yaptırma hakkı var. Tedaviye başlamamız için rapor çıkarabilmemiz gerekiyor. Bunun için hastanın 23-38 yaş arasında olması, 3 yıllık evli olması ve eğer açıklanamayan bir kısırlığı varsa 2 kere aşılama yaptırmış olması lazım. Bu kriterlere uyan hastalara tüp bebek uygulayabiliyoruz. Rapor çıktıktan sonra hasta birinci denemede 744, ikincide 620, üçüncüde ise 496 lira katkı payı ödüyor. SUT'a uymayan hasta tüp bebek yaptırmak isterse ondan 3 bin lira ücret alınıyor ve ilaçlarını kendisi alıyor. Bu 2 ila 4 bin lira civarında tutuyor. Katkı payı ödeyenler ise ilaçların yüzde 20'sini ödüyor."

Doç. Dr. Polat, çiftlerin randevu almadan direkt tüp bebek uygulaması için başvurabildiğini vurgulayarak, devletin istediği tetkik ve raporları tamamlayan hastaların bekletilmeden tedaviye alındığını belirtti.

"Hastalarımıza özel hastane seviyesinde hizmet veriyoruz"

Bu merkezin Avrupa Yakasında tüp bebek tedavisi yapan iki klinikten biri olduğuna dikkati çeken Polat, "Birincisi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ikincisi burası. Bizim hizmetimiz çok önemli burada. Birçok insan hastanemizde tüp bebek uygulamasının yapıldığını bilmiyor. Bu halde bile ayda 30 hastanın tedavisine başlıyoruz. Bu rakam iyi bir rakam ama bizim kapasitemiz 80-100'ü kaldırabilir durumda. Daha sonraki hedefimiz ise ayda 200 hastaya ulaşmak. Bu yatırımın millete faydalı olması açısından sayının artmasını istiyoruz. Merkezimiz son teknoloji cihazlarla donatıldı. Hastalarımıza özel hastane seviyesinde hizmet veriyoruz. Özel hastanelerde 2 kez tüp bebek uygulaması yaptırıp sonuç alamayan ve merkezimizdeki tedaviyle gebe kalan hastalarımız var." şeklinde konuştu.

Polat, merkezde 2 ameliyathane ve muayene odası, 1 embriyoloji ve androloji laboratuvarı, hemşire odası, sperm örneği verme odası, toplantı-eğitim odası, arşiv odası, hasta gözlem odaları ile hasta odaları ve bekleme salonu bulunduğunu ve 4 doktor, 6 embriyolog, 3 hemşire, laboratuvar teknisyeni ile hizmetlerine devam ettiklerini sözlerine ekledi.

"Özel hastanelerden daha çok ilgi, alaka gördüm"

Tüp bebek yönetimiyle üçüncü denemede gebe kalan 29 yaşındaki Ayşegül Taşpınar, tedaviye şubat ayında başladıklarını ve şu anda 16 haftalık hamile olduğunu söyledi.

Daha önce başka bir hastanede 2 aşılama ile bir tüp bebek denemesinden sonra özel hastanede de tüp bebek denemesi yaptırdığını anlatan Taşpınar, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğimde özel hastanelerden daha çok ilgi, alaka gördüm. Her şeyi dört dörtlük. Aile gibi olduk. Özel hastaneden daha fazla verim aldım. Çocuğu olmayan arkadaşlarıma da burayı tavsiye ettim. Hatta özele gittikten sonra vazgeçip buraya gelen oldu. Ben de üçüncü deneme için özel hastaneye gidecektim. Abimin eşi burada doğum yaptı. Abim burayı fark etmiş ve bana söyledi. Özele giderken yolumu değiştirdim, buraya geldim. 'Şansımı bir de burada deneyeyim' dedim. İyiki gelmişim. Allah isteyen herkese nasip etsin, çok zor bir süreç."