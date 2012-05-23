Deri hücreden kalp kası hücresi

ANKARA - Deri hücreleri laboratuvar ortamında sağlıklı kalp kası hücrelerine dönüştürüldü.



BBC'nin haberine göre, İsrailli bilimadamları, kalp rahatsızlığı olan iki erkek hastadan alınan deri hücrelerini, laboratuvar ortamında kök hücre tedavisi amacıyla genler ve kimyasal kokteyliyle karıştırdı.

Araştırmanın sonucunda oluşan sağlıklı hücrelerin, sağlıklı kalp kası hücreleriyle özdeş oldukları, bir fareye nakledilen bu hücrelerin, kalbi çevreleyen dokuyla bağlantı kurmaya başladığı belirtildi.

Bilimadamları, söz konusu kök hücre tedavisinin, kalp rahatsızlığı bulunan hastalar üzerinde kullanılmasını umuyor.

