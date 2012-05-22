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Depresyon bozuklukları yaşayabilir

Prof. Dr. Ömer Geçici, ''Turan Çolak'ın hayatla ilişkilerini, irtibatlarını doğru kurmasını sağlayacağız'' dedi.

Depresyon bozuklukları yaşayabilir

Prof. Dr. Ömer Geçici, ''Turan Çolak'ın hayatla ilişkilerini, irtibatlarını doğru kurmasını sağlayacağız'' dedi.

22 Mayıs 2012 Salı 16:32
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Depresyon bozuklukları yaşayabilir

ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Geçici, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak ile psikolojik tedavisi için ameliyattan sonra ilk defa bugün görüştüğünü söyledi.
Turan Çolak'ın göz kapakları nakli sonrasında ağlayıp ağlamayacağı sorusu üzere Geçici, Çolak'ın ağlayacağını ve ağlamanın iyi bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek, herkesi ağlamaya teşvik etti.
Hastaya topluma uyum sağlaması amacıyla tedavi uygulayacaklarını dile getiren Geçici, ''Yüz operasyonu geçiren Turan Çolak kullandığı ilaçlar ya da operasyon nedeniyle çeşitli komplikasyonlar, depresyon bozuklukları yaşayabilir. Yüzüyle ilgili sıkıntılar olabilir. Bunları izleyeceğiz, müdahale edilmesi gerekirse o zaman müdahale edeceğiz. Turan Çolak'ın hayatla ilişkilerini, irtibatlarını doğru kurmasını sağlayacağız'' diye konuştu.

Gözleri kapalı tutuluyor
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan da, ameliyatın üzerinden 7 gün geçtiğini ve hastanın sağlık durumunun çok iyi ilerlediğini söyledi. İlk 10 günün riskli olduğunu, 3 gün daha bu riskin devam edeceğini vurgulayan Özkan, Turan Çolak'ın konuşabildiğini, her şeyi yeyip, içebildiğini ve kan değerlerinin de normal olduğunu belirtti. Özkan, hastanın ilaç tedavisine istenilen şekilde yanıt verdiğini kaydetti. 
Çolak'a göz kapaklarının da nakledildiğini hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Özkan, ''Hareket ettirebileceği göz kapakları yoktu. Biz de sinirleriyle birlikte göz kapaklarını naklettik. Ancak sinirlerin uyum sağlaması ve hareket ettirebilmesi için en az 3 ayı ya da 6 ayı beklememiz gerekiyor. Göz kapaklarının hareketini 6 ay sonra net görebiliriz'' diye konuştu.
Özkan, ''Böyle bir durumdaysanız yüzü seçme şansınız yok. Hastanın kısmetine bağlı bir durum. Bu donörün genç olması Turan Çolak için büyük bir avantaj. Donör ile yüz yapıları da birbirine benziyor. Bu nedenle estetik için yeni bir ameliyata ihtiyaç duyulmayacaktır'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 08:34
Anahtar Kelimeler:
Yüz NakliDepresyon Bozukluklarıömer Geçici
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