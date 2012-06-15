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"Depresif anneler bebeklerinin uyku düzenini bozuyor"

Depresif annelerin bebeklerinin uyku düzenini bozduğu belirlendi.

"Depresif anneler bebeklerinin uyku düzenini bozuyor"

Depresif annelerin bebeklerinin uyku düzenini bozduğu belirlendi.

15 Haziran 2012 Cuma 08:52
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ABD'nin Pennsylvania Üniversitesi'nden bilimadamları, 1-24 aylık bebeklerine gece nasıl davrandıklarını gözlemlemek amacıyla 14'ü depresif 45 annenin evine kameralar yerleştirdi.

Annelerden bebeklerinin gün içinde ne kadar uyandığını her gün not etmeleri istendi.

Bir hafta sonra depresif annelerin, bebeklerinin sağlık durumundan daha fazla endişe duydukları ve gece derin uykuda olsa bile bebeklerinin yanına gittikleri görüldü. Depresif annelerin bebeklerinin daha sık uyandığı belirlenirken, bu durumun depresif annelerin depresyonunun daha da artmasına neden olduğu vurgulandı.

Araştırmaya imza atanlardan Dr. Pr Douglas Teti, söz konusu kısır döngünün ebeveyn-çocuk ilişkilerini olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekerek, endişeli ve depresif annelerin eşlerinden yardım alabileceklerini ya da çocuklarının sağlık durumundan emin olmak için doktora danışabileceklerini belirtti.

Araştırma "Child Development" dergisinde yayımlandı.

Daha önce İngiliz bilimadamlarının yaptığı bir araştırma, bebeğin uyku düzeninin bozulmasının ileride davranış bozukluklarına yol açabileceğini ortaya koymuştu.

AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 00:53
Anahtar Kelimeler:
Depresif
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