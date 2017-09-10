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Demircan: Sağlıkta çok başlılık kaldırılacak

Sağlık Bakanı Demircan, sağlıkta çok başlılığı ortaya çıkardığı problemler nedeniyle kaldıracaklarına işaret ederek, "Sağlıkta önemli bir problemimiz oluşmuştu. O çok başlılık. Onu ortadan kaldıracak kanun hükmünde kararnamemiz yayınlandı." dedi.

Demircan: Sağlıkta çok başlılık kaldırılacak

Sağlık Bakanı Demircan, sağlıkta çok başlılığı ortaya çıkardığı problemler nedeniyle kaldıracaklarına işaret ederek, "Sağlıkta önemli bir problemimiz oluşmuştu. O çok başlılık. Onu ortadan kaldıracak kanun hükmünde kararnamemiz yayınlandı." dedi.

10 Eylül 2017 Pazar 19:17
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Demircan: Sağlıkta çok başlılık kaldırılacak

SAMSUN - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, partisinin Terme Kültür Merkezi'ndeki ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin başarısından rahatsızlık duyanların olduğunu vurguladı. Türkiye'nin büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğini söyleyen Demircan, ülkenin hak ettiği yere ulaşacağının altını çizdi.

Zor bir coğrafyada bulunan Türkiye'nin ancak güçlü olursa ayakta kalabileceğini dile getiren Demircan, şunları belirtti:

"Bu coğrafya zayıf devlet yaşatmaz. Burada güçlü olmak zorundayız. Peki gücümüz nasıl olacak? Gücün adresi belli, birbirimizi seveceğiz. Kardeşliğimiz güçlü olacak. Kararlarımızı istişare ile alacağız. Eğer biz kararları istişare ile alırsak, birbirimize olan sevgimizi sürdürürsek biliniz ki gücümüz gitmez."

"Türkiye sağlık sektöründe elindeki teknolojiyi ve üretim gücünü hizmete sunacak"

Sağlıkta çok başlılığı ortaya çıkardığı problemler nedeniyle kaldıracaklarına işaret eden Demircan, "Sağlıkta önemli bir problemimiz oluşmuştu. O çok başlılık. Onu ortadan kaldıracak kanun hükmünde kararnamemiz yayınlandı. Önümüzde 3 aylık zaman var ama 3 ay beklemeyeceğiz. Önümüzdeki günler içinde de atamalarımız tamamlanacak. Yetişmiş insan gücümüz bunu başarmamız için yeterli." diye konuştu.

Bakan Demircan, sağlıkta yerli üretime yöneleceklerini de vurgulayarak, "Türkiye sağlık sektöründe elindeki teknolojiyi ve üretim gücünü hizmete sunacak. Yerli üretiminin önünü açacağız. Her şeyi dışarıdan almak istemiyoruz. Türkiye'nin bunu yapacak kapasitesi var. Bununla ilgili her türlü çalışmalar devam ediyor." ifadesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
SağlıkAhmet Demircançok BaşlılıkÖnce Vatan Gazetesi
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