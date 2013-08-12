Dans etmek parkinsona iyi geliyor

ANKARA - Düzenli dans eden parkinson hastalarında, hastalık belirtilerinin azaldığı belirlendi.

Dansın hastalığa etkisi 3 farklı üniversiteden bilim adamları tarafından incelendi.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim adamlarının yaptığı araştırmada, Parkinson hastaları haftada 2 gün, bir saatlik tango dersleri aldı. Araştırmacılar, bir yıl süren kurslardan sonra hastaların dengesi ve hareketliliklerinde, derslere katılmayanlara kıyasla büyük ilerlemeler kaydedildiğini gördü.

California Üniversitesinden bir başka araştırmada, dansın göz hareketlerini idarede güçlük çeken Parkinson hastalara da yardımcı olduğu ortaya çıktı. Bilim adamları, müzik ve dansın, denge ve hareket sorunlarının "azaltılmasında" beyne yardım ettiğini belirtti.

Limerick Ünicersitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma ise İrlanda halk dansının güçlü ritmleri ve "sosyalliğinin" hastaları daha "dinamik" hale getirdiğini gösterdi.