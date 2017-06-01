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D vitamini eksikliği üreme fonksiyonlarını bozuyor

Avrupa Endokrinoloji Kongresi'nde sunulan çalışma, D vitamini eksikliğinin üreme fonksiyonlarında etkili olduğunu, cinsiyet hormonlarının üretimini olumsuz etkilediğini ve tüp bebek tedavisinin başarısını düşürebileceğini ortaya koydu

D vitamini eksikliği üreme fonksiyonlarını bozuyor

Avrupa Endokrinoloji Kongresi'nde sunulan çalışma, D vitamini eksikliğinin üreme fonksiyonlarında etkili olduğunu, cinsiyet hormonlarının üretimini olumsuz etkilediğini ve tüp bebek tedavisinin başarısını düşürebileceğini ortaya koydu

01 Haziran 2017 Perşembe 12:37
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D vitamini eksikliği üreme fonksiyonlarını bozuyor

ANKARA -  Bilim insanları, D vitamini eksikliğinin üreme fonksiyonlarında etkili olduğunu, cinsiyet hormonlarının üretimini olumsuz etkilediğini ve tüp bebek başarısını düşürebileceğini ortaya koydu.

Avusturyalı bilim insanlarınca yürütülen bir çalışma, D vitamini eksikliğinin düzeltilmesinin üreme sonuçları ve hormon düzeylerini olumlu etkilediğini ve tüp bebek başarısını artırabileceğini gösterdi. Yürütülecek geniş çalışmalar sonrasında, vitamin D'nin, kısırlık tedavisi gören çiftler için faydalı olabileceği öngörülüyor.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da, 95 ülkeden 3 bin 700 katılımcının 2 binin üzerinde bildirimle yer aldığı Avrupa Endokrinoloji Kongresi'nin başkanlığını yapan Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Okan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrede endokrinoloji alanında çok sayıda yeni çalışmanın bilim camiasıyla paylaşıldığını söyledi.

 "D vitamini, kısırlık tedavisi gören çiftlere fayda sağlayabilir"

Prof. Dr. Yıldız, D vitamininin özellikle erkeklik hormonu olan testosteron ile ilişkisinin bilindiğini belirterek, yeni yapılan çalışmalarda D vitamininin tedaviyle yerine konulmasıyla, kadınlarda ve erkeklerde üreme fonksiyonu ve fertilitenin iyileştirilip iyileştirilmediğinin sorgulandığını söyledi.

Avusturyalı bilim insanlarınca yürütülen ve ilk sonuçları Avrupa Endokrinoloji Kongresi'nde açıklanan çalışmaya ilişkin bilgi veren Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni yapılan bir çalışmayla, D vitaminin kadın ve erkek kısırlığında etkisi araştırıldı. Bu kapsamda, kontrollü bir seri çalışma hala yürütülüyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, D vitamininin kısırlığın değişik yönleri ile ilişkili olduğu ortaya kondu. Çalışmalarda, D vitamini eksikliğinin, erkekteki sperm hücresinin hem üretimini hem de olgunlaşmasını, kadınlarda da hem yumurta hücresinin hem de rahim zarının fertiliteye hazırlanmasını, ayrıca kadınlık ve erkeklik hormonlarının üretimini olumsuz etkilediği belirlendi. Bunun dışında D vitamini düzeyleri düşük olanlarda tüp bebek sonuçlarının daha başarısız olduğu, D vitamini takviyesiyle tüp bebek başarısının artırılabileceği ifade edildi. Aynı şekilde, D vitamini eksikliğinin giderilmesinin, erkeklerde de sperm kalitesi, üreme fonksiyonu ve testosteron düzeyleri üzerinde olumlu etkisi olduğunu gösteren veriler mevcut."

Çalışmaların bir üst seviye getirilerek devam ettiğini dile getiren Yıldız, D vitamini eksikliğinin üreme fonksiyonu için bir risk faktörü olduğunun gösterildiğini dile getirdi.

Yıldız, "Şimdi hem aradaki neden-sonuç ilişkisinin belirlenmesi hem de kadın ve erkeklerde üreme fonksiyonları üzerinde olumlu etki sağlayabilmek için hangi dozda ve ne kadar süreyle D vitamini verilmesi gerektiği inceleniyor. Bu konudaki geniş çalışmaların sonuçlarına göre D vitamini kısırlık tedavisi gören çiftlerde yararlı bir seçenek olarak yer alabilir." sözlerine yer verdi.

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